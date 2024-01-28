買A股比定存好？ 中媒：部分A股股息率高過5年期定存利率

在中國官方釋出多項政策利多後，A股23日以來連續上漲。圖為山西太原一證券交易所。（中新社）

A股雖然在上周大幅反彈並收復2900點失地，但仍需要股民入市加持。券商中國報導，貴州茅台的股息率為2.75%，長江電力的股息率為3.54%。而各大銀行5年期整存整取的利率 僅為2%。報導稱，當前A股部分公司比其他大類資產具吸引力。但外界認為，民眾擔憂A股風險，認為存銀行依舊保險。顯示要恢復對A股信心仍須一段觀察期。

報導整理出一批千億市值藍籌股股息，包括格力電器當前股息率為5.94%，美的集團股息率為4.35%、中國移動和中國電信的股息率均超過3.8%，陝西煤業和中國神華的股息率均超過7%。

值得注意的是，這些大市值A股的巨頭公司主要以能源、基建、電信、食品飲料、家用電器等基礎性產業為主。

報導還稱，如果一個生意具有永續現金流性質，當它的股息率遠超過十年期國債 收益率，且該項生意因具有提價能力可以保持與宏觀經濟同樣的增速時，這樣的生意是有價值的。

截至26日收盤，中國十年期國債收益率為2.5%；另一方面，隨著2023年末國有銀行和股份制銀行存款利率再一次下調，中國市場上三年期和五年期的定存利率已跌至2%附近，一年期定存則徘徊在1.5%左右；此外，為了緩解息差壓力，2023年內商業銀行已啟動三輪「存款降息 」。

但儘管利率不斷下調，民眾存款定期化趨勢愈依舊明顯，尤其中國國有大行的存款規模呈兩位數增長，其中定期存款增長迅速。2023年末，工行、建行、農行及中行等四大行合計個人定期存款較上年同期上漲23.9%，單位定期存款年漲60%。