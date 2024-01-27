王毅會晤蘇利文 重申中美關係最大的挑戰是「台獨」

中國外長王毅與美國國家安全顧問蘇利文已在泰國曼谷舉行新一輪會晤。圖為王毅（右）2023年10月在華盛頓與蘇利文（左）會晤。（新華社）

中共外事辦主任兼外長王毅 26至27日在泰國曼谷與美國白宮國安顧問蘇利文 會晤，他就台灣議題強調，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。重申台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。並再度要求美國支持中國和平統一。

據央視新聞27日晚間消息，王毅向蘇利文（Jake Sullivan）指出，今年是雙方建交45周年。雙方應以此為契機，總結經驗、汲取教訓，「平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是突出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益」，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。

就台灣議題，王毅再次提到，「台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實」。他指，台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。王毅要求美方「必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持『台獨』承諾落實到行動上，支持中國和平統一」。

消息指出，雙方圍繞落實兩國元首舊金山 會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了「坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通」。此外雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。

雙方同意就「國家安全和經濟活動之間的邊界」進行「進一步討論」。王毅提到，各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打壓他國的發展。

雙方同意共同落實「舊金山願景」：兩國元首將保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制；繼續就中美關係指導原則開展討論；近期啟動中美禁毒合作工作組；今年春天舉行中美人工智慧政府間對話機制首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。