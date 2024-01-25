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中國「春運」啟動 東航4架C919首秀

記者黃國樑／即時報導
春運大幕即將開啟，被稱「陸地航母」中國高鐵整裝待發。（取材自央廣網／瀋陽鐵路供圖）
春運大幕即將開啟，被稱「陸地航母」中國高鐵整裝待發。（取材自央廣網／瀋陽鐵路供圖）

中國2024年的春運自今天26日起正式啟動，「央廣網」報導，根據官方綜合研判，今年春運期間人員流動規模將顯著超過疫情前水平，鐵路、民航客運量可望創歷史新高，全國跨區域人員流動量預計達90億人次。東方航空旗下的全部四架C919國產大飛機將迎來春運「首秀」。

報導稱，2024年鐵路春運是疫情平穩轉段後第一個常態化春運，國鐵集團客運部負責人介紹，旅客購票出行需求旺盛。從目前預售情況來看，2月3日至6日，深圳至貴陽、深圳至南寧、深圳至武漢、深圳至重慶、廣州至重慶、廣州至貴陽、廣州至武漢、北京至哈爾濱等方向的車票較為緊張。

報導介紹今年春運的特色，其中東方航空旗下的全部四架C919國產大飛機將迎來春運「首秀」，執飛京滬，京蓉航線。而從春城昆明到蓉城成都運送鮮花的整趟動車組成為中國全國唯一的高鐵快遞，負責快遞「新年貨」。

報導稱，今年是一個「晚春運」，春運前務工人員返鄉流提早且分散，但節後返程則將比較集中。有航司預計，航班高峰會出現在春節前三天及大年初六起的三天。基於2024年春運的官方預期，民航和鐵路都在多措並舉增加運能。

報導說，2024年春運從1月26日開始至3月5日結束，共40天。多家航空公司也增加運力，東航計畫在春運期間每天執行客運航班3280班，年增42%，還加大了機型「小改大」力度，對虹橋、浦東到長春、瀋陽、哈爾濱航線，以及海口、三亞等航線更換寬體機執行。

從多家航司了解到，2024年春運預計執行航班及旅客運輸量將超過2019年春運。根據中國民航局預測，2024年春運民航旅客運量可望創歷史新高，將達8000萬人次，日均200萬人次，較2019年成長9.8%。

報導稱，多地將迎來春節出行的「新模式」。根據綜合運輸春運工作專班的預測，今年春運期間，包括鐵路、公路、民航、水運客運的出行人次預計大概是18億人次，其餘80%都將是自駕車出行，自駕車出行也將創歷史新高。

報導稱，民眾也可以坐著高鐵去旅行，新線的開通為民眾帶來了更多的選擇。例如，2023年12月27日，杭昌高鐵黃昌段開通營運後，可以坐高鐵到鄱陽湖看候鳥。在湖北，黃石、黃岡、鄂州、大冶等地居民往來武漢也更方便了。今年1月24日，武鄂黃黃城際鐵路「新城快線」列車正式開通，採用公車化運營，乘客搭乘「新城快線」像地鐵一樣方便，不定席位，隨到隨走。

自駕車 武漢 疫情

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