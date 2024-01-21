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中國論文遭大量撤稿 學者稱中國大學如養雞場

中央社台北21日電
圖為中國一所大學的圖書館。(路透)
圖為中國一所大學的圖書館。(路透)

國際期刊撤回大量中國學者發表的論文，官方下令大學展開自查，旅德學者表示，中國的大學就像一個養雞場，大學最終看一個人就看他「生了多少蛋」，而不是關注學術研究的功底和質量。

德國之聲（DW）今天報導，根據追蹤撤稿文章的微信公眾號「誠信科研」統計，截至2023年12月26日，英國的自然科學雜誌平台Hindawi撤回9408篇論文，其中8315篇來自中國。

旅居德國學者張俊華撰文刊登於DW指出，中國的大學就像養雞場，學院的院長就是場長，他每年的任務就是數雞蛋，這個蛋大小好壞都無所謂，只要能下，就是一個成果。

他回憶曾於上海交大任職期間，親眼目睹若干忠實於自己學問，但暫時沒有「下蛋」的年輕教師，不得不轉到那些低檔大學，並說大學最終看一個人就看他「生了多少蛋」，而非學術研究的功底和質量。

張俊華表示，中國的研究和學術機構有點像共產黨不夠誠實，用不誠實的方法發表論文，那是礙於壓力下為生存所為，因不下蛋等於丟飯碗，但這實在是「棒子底下出孝子」的翻版，根本談不上學術氛圍。

他說，中共領導人習近平上台後聲稱，「廣大科技工作者要把論文寫在祖國的大地上，把科技成果應用在實現現代化的偉大事業中」，他的意思是要中國化。

張俊華指出，然而在社會科學方面，所謂中國化，就體現在如何用學術的專用語言來解釋習近平的想法，於是大學裡出現與論文「下蛋」並行的另個評審標準。

他說，因此哪位教授在給地方政府或是中央層級報告「中獎的」，端視某個領導是否在報告裡畫圈或予以正面評價，以致社會科學教授學術水平由幹部決定，導致真有個別學者，熱衷於給領導寫建議或送報告。

張俊華指出，在這種氛圍下，論文工廠孕育而生，而且在中國獲得明於心而不言於口的「合法化」地位。

他說，目前中國科學界在論文作假如此驚人的地步，教育部才開始下令論文自查，即便如此，論文工廠和審查中託人情走後門的情況將繼續存在，習近平的「中國化」實踐、看領導畫圈的評審方式將進一步強化。

張俊華指出，在一個沒有真正自由自主的環境，以及物質主義、結果主義橫行的國家作研究，不管是自然科學或社會科學都是不可能持續的。

習近平 德國 微信

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