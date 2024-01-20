胡錫進：不是「反美反日」才是愛國 外交要多管齊下

中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進。（取材自澎湃新聞）

安撫「小粉紅」？中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進，近日針對中國對外關係稱，中國在對外關係上需要用各種力量扮演不同角色，在網際網路不應形成「反美」、「反日」才是愛國主義的壓倒性輿論，從而堵塞多管齊下的對外博弈空間。

他強調，鬥爭要有策略和戰法，要以鬥爭謀和平共存，以鬥爭維繫應有的合作。若發生臨時對抗，也是為了鞏固紅線。

據胡錫進微博 消息，他在19日發文寫到，中國自1840年起開始與西方國家大規模接觸，直到現在中國基本上很大程度上融入整個全球的體系。雖然改革開放以來，中西鬥爭從未停止過，但雙方「不打不成交」，可說「愈鬥愈緊密」。

胡錫進稱，過去200多年來，中國一直在直接或間接學習西方現代化，西方對中國現代化的知識貢獻無疑是最多的，至今仍是新知識和新技術的最大產生地。他認為，「脫鉤」將導致中西方共同損失，但對中方的綜合風險更大，對這個問題的評估要實事求是，不能賭氣。

胡錫進強調，中國民間必須認識，美西方樹中國為敵，中國不能落入這一圈套，在與美國的互動中朝脫鉤愈走愈遠。「鬥爭應就事論事，解決某個具體或重大問題，『但是對西方社會的友好態度，需要是長期的，隨時兼容的』」。

他表示，如今網際網路上的衝動言論不斷增多，逐漸形成中國社會崇尚對外強硬的一種印象，宣揚「勢不兩立」很有市場，但「肯定會對官方採取靈活對外姿態形成一些制約」。

胡錫進認為，中國的對外關係需要由各種力量扮演不同角色，網際網路上絕不應形成只有「反美反日」才是愛國的壓倒性輿論，從而堵塞中國多管齊下的對外博弈空間。他再強調，「鬥爭要有策略和戰法，要以鬥爭謀和平共存，以鬥爭維繫應有的合作」。即使發生臨時對抗，也是為了鞏固紅線，打擊對方某一方面的囂張氣焰，逼對方回歸理性與合作。

此外，胡錫進於20日再度發文表示，在對外關係中，中國既需要鷹，也需要鴿，「中國的最終目的不是與美國戰略對撞，而是要爭取和平共處」。要證明這一點，「一個強大的鴿群對中國同樣不能少」。

文章一出，底下有網友支持胡錫進寫到，「老胡（胡錫進）是一隻雄鷹展翅高飛」，「朋友主要是合作，不是對抗，少拉仇恨」。

但也有許多網友在底下評論反問胡錫進說，「你不覺得精神分裂虛偽嗎」？「為什麼不允許不喜歡美日的聲音存在？」另有人表示，現在要「少談鷹與鴿，多談牛與熊」。

還有人喊話，現在中國內部要解決的問題，不是對鷹鴿喊話，「而是應該對著製造出如今網絡環境的人喊話」。