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2024年中國經濟 16名首席經濟學家估GDP均值4.88%

中央社台北19日電
中國第一財經研究院刊發由野村證券、德勤中國、摩根大通中國、招商證券等16名首席經濟學家對2024年整體經濟的預判文章。文章預測，中國GDP年增預測均值為4.88%、CPI年增預測均值為0.88%。（美聯社）
中國第一財經研究院刊發由野村證券、德勤中國、摩根大通中國、招商證券等16名首席經濟學家對2024年整體經濟的預判文章。文章預測，中國GDP年增預測均值為4.88%、CPI年增預測均值為0.88%。（美聯社）

中國第一財經研究院刊發由野村證券、德勤中國、摩根大通中國、招商證券等16名首席經濟學家對2024年整體經濟的預判文章。文章預測，中國GDP年增預測均值為4.88%、CPI年增預測均值為0.88%。

在經濟數據預測方面，中國經濟成長（GDP）預估最大值為5%，最小為4.5%，中位數為4.9%，平均值為4.88%。

參與調研的經濟學家認為，2024年中國政府將經濟成長預期目標設定為「5%左右」的可能性較大。

在物價方面，消費者物價指數（CPI）的預測平均值為0.88%，中位數為0.85%，最大值為1.30%，最小值為0.60%；生產者物價指數（PPI）的預測平均值為-0.07%，中位數為0.20%，最大值為0.60%，最小值為-3.00%。

銀河證券章俊指出，2023年12月CPI月增符合預期，後續仍將弱勢波動。

他預計，2024年1至2月份受到季節性和節日性影響，CPI價格在2月份轉正。2024年在需求恢復偏弱、原油偏弱的環境中，CPI仍然低位運行，預計今年第1季CPI增長0.2%左右，全年增長0.5%至0.8%左右。

其他數據方面，2024年社會消費品零售總額年增預測均值為5.35%，工業增加值年增預測均值為4.7%；2024年固定資產投資年增預測均值為4.57%，房地產開發投資累計年增預測均值為-5.95%；2024年出口年增預測均值為2.23%，進口年增預測均值為1.68%。

對於2024年的經濟政策預估，文章指出，經濟學家們普遍認為，2024年中國宏觀政策將繼續維持寬鬆，財政政策將加力提效，貨幣政策將靈活適度。

至於2023年的中國經濟發展，文章引述環亞數字經濟研究院李文龍觀點認為，變化主要體現在4個方面。

一是地方政府的財政壓力更加突出，傳統的土地財政與低效的基建投資發展模式將逐步變化，必須要向發展實體產業與進一步提升財政資金效率的方向轉變。

二是支柱產業從房地產逐步擴展到國產汽車製造業，並帶動新的出口增長，在逐步降低房地產風險與依賴度的同時，可以加快中國製造業競爭力的升級。

三是傳統線下消費的發展壓力更加明顯，線上化成為商業化的必由之路，善於利用線上與線下聯合優勢的商業的競爭力最為明顯。

四是能源利用效能與清潔能源技術加速迭代，對傳統能源格局衝擊巨大，應持續大力推動相關技術進步與鞏固製造優勢，確保中國在這方面的全球競爭力。

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