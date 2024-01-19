澳籍中國作家楊恆均被拘滿5年 友人：政治迫害

澳洲華裔作家楊恆均遭中國政府拘押以來，今天屆滿5年。（路透）

澳洲 華裔作家楊恆均遭中國政府拘押以來，今天屆滿5年。但相較於先前獲釋的澳籍記者成蕾 ，楊恆均至今仍未獲釋且罹患腎囊腫。楊恆均的學者友人馮崇義指控，楊恆均遭中國當局捏造間諜 罪且被政治迫害。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，又名楊軍的楊恆均（又名楊軍），是在2019年1月19日在廣州白雲機場出境時被捕，被關押5年至今仍未正式宣判，加上先前有消息指他體內長出10公分大的腎囊腫，健康狀況令外界擔憂。

雪梨科技大學中國研究項目副教授、曾任楊恆均博士生導師的馮崇義表示，楊恆均案是「蠻橫無道的政治迫害」，原因是楊恆均倡導人權、自由、民主、法治、憲政等普世價值的文章，被中共視為危害政權安全，因而捏造間諜罪進行政治迫害。

外傳楊恆均被中國方面以「間諜罪」起訴，他的辯護律師尚寶軍2020年9月向德國之聲表示，楊恆均駁斥他已坦承犯下間諜罪的說法。

2023年10月，澳洲籍前中國環球電視網（CGTN）記者成蕾在被關押3年後獲釋返澳，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）即在同年11月4日訪中，顯示中澳關係正在逐步改善。但中方至今仍未釋放楊恆均。

根據報導，艾班尼斯訪中前，楊恆均從中國拘押地點給2個兒子寄出了第1封信，指自己「病了，很虛弱，快要死了」。楊恆均的兒子們隨後向艾班尼斯求助，而艾班尼斯回應「我們非常同情、並理解他們對父親、一位已被拘押很長時間的澳洲人的擔憂」。

楊恆均現年58歲，曾任中國外交官，之後在香港的民營部門工作，並移民澳洲。路透社2022年的報導，楊恆均曾在2011年寫給馮崇義的一封長信中透露，自己在1990年代曾為中國國安部效力長達10年，並曾在香港和華盛頓為國安部工作。

對於楊恆均仍被關押，中國駐澳洲大使肖千17日在新春記者會上回應，中國法律部門正為此案「繼續進行必要的程序」，「我認為在這個問題上，我們需要尊重和耐心」。他並聲稱，楊恆均的狀況「目前相對較好」，中方有專業醫師定期監測他的健康狀況。

肖千提到，楊恆均「存在一些健康上的問題」，但這些問題「並不像他的家人描述的那麼嚴重」。

但根據報導，馮崇義反駁說，中國刑訊逼供和惡劣條件下的5年拘押，對楊恆均的健康造成嚴重傷害。5年前楊恆均是個健康壯漢，現在患有高血壓、心臟病、前列腺炎、特別是10公分大的腎囊腫。

馮崇義指出，按理楊恆均應該與成蕾一起被釋放，因為他被拘押的時間比成蕾早了1年多。但這兩起案件的不同之處在於，「在中共政權的眼中，楊恆均是『反賊』，而按照成蕾自己的話說，她是『講好中國故事』的『模範新聞工作者』」。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天發表聲明指出，澳洲政府仍對楊恆均案的審判被持續拖延深感不安。自楊恆均被拘留以來，澳洲政府一直呼籲根據國際準則和中國的法律義務，為楊恆均提供基本的司法標準、程序公正和人道待遇。

馮崇義認為，澳洲政府有解救楊恆均的能力，因為中國目前「還有求於澳方」，他並感激澳洲政府對楊恆均的關懷，但澳洲應付出更大努力、更加堅定地要求中國政府立即釋放楊恆均。