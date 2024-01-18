「A股2800以下遍地黃金」胡錫進補倉12萬…已虧了7萬

前環球時報總編輯胡錫進。（取自澎湃新聞）

前環球時報總編輯、現任環球時報特約評論員胡錫進18日表示，老胡補倉了（意指加碼買進A股），補了人民幣12萬元（約1.7萬美元），本金從人民幣48萬元上升到60萬元。他認為，A股滬指2800點以下遍地是黃金。

胡錫進原本以評論政經大事為主，因為常常傳達官方的意思而受到關注，去年中6月在政府號召下「錢」進A股，卻意外套牢至今，他18日表示，到目前虧了大約人民幣7萬元，所以顯示的本金只有人民幣53萬左右。

胡錫進指出，這兩天股市跌得讓人有些看不懂，但不管是不是「飛蛾撲火」，他對這次補倉義無反顧。所有技術性的分析都解釋不了當下的暴跌，老胡能夠最後依賴的只有常識，以及常識背後的信念。

胡錫進說：「2800點以下遍地是黃金，這是一位有經驗的老股民對我說的，也有專業人士私下對我這樣說，我相信這個判斷，它不會在時間中沉沒，我是在市場的一片驚慌中補的這次倉，它的最大支撐力就是那句話：當別人都驚慌時，你不要恐懼。我直到現在也相信這個時候補倉肯定比如果股市已經很高時再去追，長期風險要小很多。所以我就這樣做了。」

胡錫進指出，網上今天到處都傳一張p圖，那上面說，股市跌破2800點，他就會跳樓，他沒那麼說，這些天網上拿老胡尋開心的p圖不少，他看了也樂。大家有氣，消費消費老胡，他真不覺得生氣。公眾人物有時候就是要讓大家拿來消費的，他對自己的羽毛沒那麼愛惜。

他說，希望大A能夠早日重新站起來，在這之前，他願意陪著它跌，老胡算是個打狙擊戰的吧，等待集結號，不，是反攻的衝鋒號。