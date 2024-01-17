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僅搭一站也要安檢…台生搭上海地鐵提「這六項」差異

世界新聞網／綜合報導
dinnerlin表示進站安檢這點相較台灣的捷運之下有點麻煩。（取自TikTok @dinnerlin）
dinnerlin表示進站安檢這點相較台灣的捷運之下有點麻煩。（取自TikTok @dinnerlin）

想要了解一個城市的樣貌，去搭當地的地鐵準沒錯。日前台灣有名TikTok創作者「低能林 dinnerlin」拍攝他在上海搭乘地鐵的體驗，並中肯提出六項上海地鐵與台北捷運不同之處。

@dinnerlin

中國搭捷運每次都要過安檢！我服了…｜dinner lin低能林 中國大陸 台灣 交換學生 中國地鐵 地鐵 捷運

♬ 原聲 - Dinner lin低能林 - Dinner lin低能林

影片來源：TikTok @dinnerlin

他首先直指，在大陸每天不管搭哪一站地鐵都要安檢「有點麻煩」，這個點評馬上在留言區造成網友熱烈討論，大部分網友表示「大陸人流量大，當然要安檢」，也聲明安檢是為了最重要的安全因素，不過也有網友表示，東京地鐵系統人流量也相當大卻不用實施安檢，反對的網友則以東京地鐵發生過多次恐怖攻擊事件為例，並表示安檢的目的就是為了防止意外發生的必要之舉。

此外，他還提及許多點，例如進站時可以直接使用手機支付方便進站，不需要使用悠遊卡、進站後在月台還是能夠飲食、搭乘地鐵的人流量大、地鐵路線圖龐雜以及搭乘地鐵的費用便宜等。可以看出這些觀察確實是搭慣台北捷運的人會注意到的差異之處，直白的點出不同讓則這支影片有許多共鳴。

而如同開頭所說，一個國家或城市的地鐵時常能反映當地的風俗民情或社會體制，觀察到這些差異將會是相當有趣的經驗，尊重這些不同則是拜訪當地的最基本要點。

每個地鐵站內均設有安檢站。（取自TikTok @dinnerlin）
每個地鐵站內均設有安檢站。（取自TikTok @dinnerlin）

地鐵 捷運 TikTok

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