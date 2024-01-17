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中國人口連續兩年下降 恐對經濟產生深遠影響

記者林宸誼／即時報導
中國人口連續兩年下降，出生率創歷史新低。新華社
中國人口連續兩年下降，出生率創歷史新低。新華社

路透報導，中國人口在2023年連續第二年下降，原因是創紀錄的低出生率和嚴格封鎖結束後出現的新冠肺炎(COVID-19) 死亡潮加速了經濟低迷，這將對中國經濟的成長潛力，產生深遠、長期的影響。

中國國家統計局17日公布人口數據，2023年總人口為14.09億，減少208萬人，下降0.15%。路透報導，這個數字遠高於2022年人口減少85萬，這也是自1961年毛澤東時代大饑荒以來的首次人口減少。

去年年初，全中國經歷了新冠肺炎病例激增，經過三年的嚴格篩檢和檢疫措施，病毒基本上得到了控制，直到當局於2022年12月突然取消限制。

報導稱，去年死亡總人數上升6.6%，達到1,110萬人，死亡率達到1974年文革期間以來的最高水準。而新生兒人數下降5.7%，為902萬人，出生率創歷史新低，6.39‰，低於2022年的 6.77‰。

報導稱，由於1980年至2015年實施的獨生子女政策，以及該時期快速的城市化進程，中國的出生率幾十年來一直直線下降。與日本和南韓早期的經濟繁榮一樣，大量人口從中國農村遷移到城市，而在城市生孩子的成本更高。2022年日本的出生率為6.3‰，而南韓的出生率為4.9‰。

密西根大學人口統計學家周雲表示，「正如從其他低生育率國家一次又一次觀察到的那樣，生育率下降往往很難逆轉。」

報導說，2023年，中國生育意願進一步下降，青年失業率創歷史新高，許多白領薪資下降，而儲存三分之二以上家庭財富的房地產產業危機加深。這些新數據加劇了人們的擔憂，即由於工人和消費者的減少，世界第二大經濟體的成長前景正在減弱，而老年人照護和退休福利成本的上升，給負債累累的地方政府帶來了更大的壓力。

根據聯合國的估計，印度去年超過中國成為世界上人口最多的國家，這引發了更多關於將中國供應鏈轉移到其他市場的爭論，特別是在北京和華盛頓之間地緣政治緊張局勢加深的情況下。

報導並稱，中國60歲以上人口從2022年的2億8,004萬人增加到2023年的2億9,697萬人，約佔總人口的21.1%。而中國2023年的死亡率為7.87‰，高於2022年的7.37‰。到 2035 年，中國60歲及以上的退休年齡人口，預計將從目前的2.8億，增加到4億以上，超過美國總人口。

中國科學院預計，到2035年，退休金制度將耗盡資金。高昂的育兒和教育費用，讓許多中國夫婦不願生孩子，就業市場的不確定性也阻礙了女性暫停職業生涯。報導稱，人口統計學家表示，性別歧視和女性在家庭中承擔照顧角色的傳統期望，加深了這個問題。

報導提到，儘管地方政府宣布了各種鼓勵生育的措施，包括稅收減免、更長的產假和住房補貼。但由於資金不足和地方政府缺乏動力，許多政策尚未落實。

退休金 新冠肺炎 南韓

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