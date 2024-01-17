北京清華畢業生8成都出國？ 校方駁：只有8%

網傳北京清華大學8成畢業生離開校園後都選擇出國，校方澄清，只有8%出國留學。（微博照片）

網傳北京清華大學8成畢業生離開校園後都選擇出國，引發中國輿論熱議，校方緊急出面闢謠，亮出統計數據證明，畢業生出國深造比例僅有8%。

北京清華大學日前召開就業 工作會議，公布該校應屆畢業生去向，數據顯示，北京清華2023年大學畢業生3200多人，研究生畢業生5200多人，總體出國深造比例為8%。其中，大學生出國深造比例為15.6%，中國境內深造比例為65.2% ；碩士生出國深造比例為5.9%，中國境內深造比例為6.9%。

此外，根據北京清華校友總會「清華人」小程式註冊訊息，近20年出國留學的校友完成學業後，大部分已歸國工作。

至於北京清華大學畢業生都去了哪些行業？校方指出，本屆畢業生在關乎國計民生的重要領域重點單位就業比例為83%。簽約的主要單位覆蓋國防科技、製造業和能源業、信息通訊和網路、公共管理與服務、高等院校及科研院所等多個重要行業領域。過去十多年，北京清華畢業生在中國國內重要領域重點單位，就業比例均在80%以上。

在畢業生就業的公司中，國企前兩位是中國航天科技集團、國家電網公司，民企前兩位是華為公司、比亞迪公司。

據《澎湃新聞》引述中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文的文章指出，新冠疫情 結束後，中國赴美留學人數繼續下滑0.2%，印度 赴美則大幅增長35%。

「考慮到2023年數據可以忽略疫情對留學的影響，我們基本可以確定，2024年，中國將徹底讓出美國第一留學生源國地位，印度實現對中國的超越。」陳志文指出，除了新一代年輕人留學意願在快速下降，美國帶領西方發達國家圍堵中國，也是其中一個影響畢業生出國的因素。