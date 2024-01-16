華為電動車火車頭出現了 取名「引望智能」

華為16日在深圳成立100%持股的引望智能技術有限公司。（本報系資料庫）

華為 16日在深圳成立100%持股的引望智能技術有限公司，法定代表人為鄭麗英，註冊資本人民幣10億元，經營範圍含智慧車載設備製造、汽車零部件研發、人工智慧 行業應用系統集成服務、人工智慧基礎軟體發展、人工智慧理論與演算法軟體發展、通信設備製造、資料處理和存儲支援服務、資訊諮詢服務等。

值得注意的是，該公司註冊位址位於華為總部辦公樓，由華為技術有限公司全資持股。新公司兩位主要成員鄭麗英（執行董事，經理）和宋柳平（監事）均為華為高管。該公司被華為視為打造電動汽車開放平台的火車頭。

券商中國報導，知情人士處透露，深圳引望智能技術公司就是華為智能汽車部門（簡稱車BU）分割出來成立的新公司，目前還是華為全資，後面將有長安汽車的合資加入，未來隨著更多汽車夥伴加入，成為一個股權多元的技術開放公司。

長安汽車在去年11月公告與華為簽署《投資 合作備忘錄》。長安汽車在「合作原則」中特別強調，新公司將對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。當時外界認為該公司將成為華為打造電動汽車開放平台的火車頭。

除了長安，華為也在邀請更多車廠參股，此前余承東在智界S7發布會上表示，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發出股權開放邀請，並希望中國一汽集團加入。

當時外界認為該合資公司將成為華為打造電動汽車開放平台的火車頭。因為從目前現有資訊看來，新公司將不止於華為和長安，而是與車企一起發展壯大。加入進來的合作夥伴不僅都能得到華為的智慧技術賦能，而且能消除車企「出賣靈魂」的疑慮。有觀點認為該合資公司將讓華為變成「中國博世（Bosch）」。