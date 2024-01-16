習近平：中國特色金融發展之路與西方模式有區別
中共總書記習近平今天表示，中國特色金融發展之路具有符合國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，使這條路越走越寬廣。
新華社報導，省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班16日在中共中央黨校（國家行政學院）開班，習近平在開班式上發表講話，作以上表示。
他說：「中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合我國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。」
習近平說，中國逐步走出一條具中國特色金融發展之路，就是「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」，堅持把「防控風險」作為金融工作的永恒主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調等。
他強調，要透過擴大對外開放，提高中國金融資源配置效率和能力，「增強國際競爭力和規則影響力」。另外又要增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性，規範境外投融資行為。
習近平又提到，要著力防範化解金融風險，特別是系統性風險，金融監管要「長牙帶刺」、「有棱有角」，而這關鍵在於金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合，嚴打金融犯罪。
他說，各級領導幹部要增強金融思維和金融工作能力，堅持經濟和金融一盤棋思想，認真落實中央金融工作會議的各項決策部署，統籌推進經濟和金融高品質發展。
據報導，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席開班式；中共中央政治局常委蔡奇主持開班式。
上一則
FB留言