習近平：中國特色金融發展之路與西方模式有區別

中共省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共總書記習近平發言。(新華社)

中共 總書記習近平 今天表示，中國特色金融發展之路具有符合國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，使這條路越走越寬廣。

新華社報導，省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班16日在中共中央黨校（國家行政學院）開班，習近平在開班式上發表講話，作以上表示。

他說：「中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合我國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。」

習近平說，中國逐步走出一條具中國特色金融發展之路，就是「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」，堅持把「防控風險」作為金融工作的永恒主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調等。

他強調，要透過擴大對外開放，提高中國金融資 源配置效率和能力，「增強國際競爭力和規則影響力」。另外又要增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性，規範境外投融資行為。

習近平又提到，要著力防範化解金融風險，特別是系統性風險，金融監管要「長牙帶刺」、「有棱有角」，而這關鍵在於金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合，嚴打金融犯罪。

他說，各級領導幹部要增強金融思維和金融工作能力，堅持經濟和金融一盤棋思想，認真落實中央金融工作會議的各項決策部署，統籌推進經濟和金融高品質發展。