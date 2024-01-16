我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉酷寒充不了電 車主苦等3小時抓狂

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

習近平：中國特色金融發展之路與西方模式有區別

中央社台北16日電
中共省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共總書記習近平發言。(新華社)
中共省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共總書記習近平發言。(新華社)

中共總書記習近平今天表示，中國特色金融發展之路具有符合國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，使這條路越走越寬廣。

新華社報導，省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班16日在中共中央黨校（國家行政學院）開班，習近平在開班式上發表講話，作以上表示。

他說：「中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合我國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。」

習近平說，中國逐步走出一條具中國特色金融發展之路，就是「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」，堅持把「防控風險」作為金融工作的永恒主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調等。

他強調，要透過擴大對外開放，提高中國金融資源配置效率和能力，「增強國際競爭力和規則影響力」。另外又要增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性，規範境外投融資行為。

習近平又提到，要著力防範化解金融風險，特別是系統性風險，金融監管要「長牙帶刺」、「有棱有角」，而這關鍵在於金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合，嚴打金融犯罪。

他說，各級領導幹部要增強金融思維和金融工作能力，堅持經濟和金融一盤棋思想，認真落實中央金融工作會議的各項決策部署，統籌推進經濟和金融高品質發展。

據報導，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席開班式；中共中央政治局常委蔡奇主持開班式。

習近平(中)在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式發言，趙樂際、...
習近平(中)在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式發言，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席開班式。(新華社)

習近平 中共 融資

上一則

中產階級捲不動了 中國鋼琴銷量「斷崖式下滑」

延伸閱讀

習近平黨刊發話：壯大台灣「愛國統一力量」推進完全統一

習近平黨刊發話：壯大台灣「愛國統一力量」推進完全統一
她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片
習近平撰文：壯大台灣「愛國力量」 推進統一

習近平撰文：壯大台灣「愛國力量」 推進統一
未上任就斷交…準立委酸賴清德：過度相信習近平2027不攻台

未上任就斷交…準立委酸賴清德：過度相信習近平2027不攻台

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13

超人氣

更多 >
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解
紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣
曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳

曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳
3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意

3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意