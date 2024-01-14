路透：中國官方機構繞過美禁令 零星採購Nvidia晶片

H100晶片由台積電生產，晶片本身則由偉創力組裝為加速卡，其實賣給企業客戶的是加速卡而非外電所指的GPU。(路透)

路透檢視招標文件發現，過去一年來，中國軍事機構、國有人工智慧（AI ）研究機構和大學仍有辦法小量採購到美國禁止銷往中國的輝達 （Nvidia）產品，這些交易也凸顯美國想要完全斷除中國獲得美國先進晶片 所面臨的困難。

在中國，買賣美國高階晶片並不違法，公開的招標文件顯示，自美國實施限制以來，已有數十家中國機構購買並接收輝達的半導體產品。

其中包括輝達的A100和功能更強的H100，這兩款晶片2022年9月都被禁止向中國和香港出口，此外，也包括輝達隨後為中國市場開發速度較慢的A800和H800，這兩款晶片去年10月也禁止銷陸。

中國業者對遭到禁運的晶片需求不減，也凸顯本身缺少良好的替代品，儘管華為等公司也開發可相匹敵的產品。美國實施禁令之前，輝達在中國AI晶片市場占有率高達90%。

路透指出，採購方包括哈爾濱工業大學和電子科技大學。這兩所大學都已被美國列入出口管制對象，理由是涉足軍事事務或隸屬於有違美國國家利益的軍事機構。

路透調查發現，輝達或輝達授權的零售商都不在供應商之列。目前尚不清楚這些廠商如何取得輝達晶片。

不過，美國採取管制措施後，這些晶片的地下市場在中國應運而生。中國供應商曾表示，輝達向美國大公司大量出貨後，他們會趁機搶購多出的庫存，或者從印度、台灣和新加坡等地註冊的公司進口。

塔夫茨大學（Tufts University）教授、《晶片戰爭》作者克里斯・米勒表示，美國出口管制要能做到滴水不漏是不切實際的，因為晶片體積小，要走私不難。

他認為，美國重點應放在使中國難以建立能夠培訓AI的大型先進晶片叢集。「阻礙中國AI發展」。

專業研究機構集邦指出，要建立類似於OpenAI的GPT模型需要超過30,000個Nvidia A100加速卡。不過，僅需少量加速卡即可執行複雜的機器學習工作，並強化現有的AI模型。