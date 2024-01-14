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路透：中國官方機構繞過美禁令 零星採購Nvidia晶片

編譯劉忠勇／綜合外電
H100晶片由台積電生產，晶片本身則由偉創力組裝為加速卡，其實賣給企業客戶的是加速卡而非外電所指的GPU。(路透)
H100晶片由台積電生產，晶片本身則由偉創力組裝為加速卡，其實賣給企業客戶的是加速卡而非外電所指的GPU。(路透)

路透檢視招標文件發現，過去一年來，中國軍事機構、國有人工智慧（AI）研究機構和大學仍有辦法小量採購到美國禁止銷往中國的輝達（Nvidia）產品，這些交易也凸顯美國想要完全斷除中國獲得美國先進晶片所面臨的困難。

在中國，買賣美國高階晶片並不違法，公開的招標文件顯示，自美國實施限制以來，已有數十家中國機構購買並接收輝達的半導體產品。

其中包括輝達的A100和功能更強的H100，這兩款晶片2022年9月都被禁止向中國和香港出口，此外，也包括輝達隨後為中國市場開發速度較慢的A800和H800，這兩款晶片去年10月也禁止銷陸。

中國業者對遭到禁運的晶片需求不減，也凸顯本身缺少良好的替代品，儘管華為等公司也開發可相匹敵的產品。美國實施禁令之前，輝達在中國AI晶片市場占有率高達90%。

路透指出，採購方包括哈爾濱工業大學和電子科技大學。這兩所大學都已被美國列入出口管制對象，理由是涉足軍事事務或隸屬於有違美國國家利益的軍事機構。

路透調查發現，輝達或輝達授權的零售商都不在供應商之列。目前尚不清楚這些廠商如何取得輝達晶片。

不過，美國採取管制措施後，這些晶片的地下市場在中國應運而生。中國供應商曾表示，輝達向美國大公司大量出貨後，他們會趁機搶購多出的庫存，或者從印度、台灣和新加坡等地註冊的公司進口。

塔夫茨大學（Tufts University）教授、《晶片戰爭》作者克里斯・米勒表示，美國出口管制要能做到滴水不漏是不切實際的，因為晶片體積小，要走私不難。

他認為，美國重點應放在使中國難以建立能夠培訓AI的大型先進晶片叢集。「阻礙中國AI發展」。

專業研究機構集邦指出，要建立類似於OpenAI的GPT模型需要超過30,000個Nvidia A100加速卡。不過，僅需少量加速卡即可執行複雜的機器學習工作，並強化現有的AI模型。

晶片 輝達 AI

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