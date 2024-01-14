多國政要恭賀賴清德勝選、讚台灣民主 中國憤怒譴責

台灣選舉13日投開票，民進黨總統候選人賴清德當選。（路透）

民進黨 總統候選人賴清德 贏得昨天的大選後，各國部會首長和政要紛紛向賴清德與民進黨表達祝賀，中國駐全球各地大使館則警告各國勿支持民進黨，並譴責恭賀賴清德的外國政府。

第16任總統副總統選舉13日投開票，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票、得票率40.05%當選，這打破8年政黨輪替魔咒，民進黨將連續執政3任總統，創下紀錄。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國、英國、歐洲聯盟（EU）、加拿大都向民進黨表達祝賀之意。根據法新社，美國國務院昨天恭喜賴清德勝選，並稱讚台灣人民「再次展現其健全民主制度及選舉程序的實力」。

路透社報導，德國外交部今天恭賀台灣的當選人，以及參與台灣選舉的所有選民和候選人。聲明寫道：「德國與台灣於諸多領域有著密切良好的關係，並希望在一個中國政策框架內加以擴大。」

法國國會上下兩院議員亦齊聲道賀賴清德當選，紛紛讚許民主力量的展現，強調台灣人應決定自己命運，也呼籲國際確保台灣民主和主權。

另據台灣外交部，日本外務大臣上川陽子、新加坡政府昨天祝賀台灣完成總統大選，未來將持續與日本密切合作，深化台日區域安全；另外，也將持續推動台星兩國實質關係發展，共同促進區域的和平與穩定。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）昨天接受捷克通訊社（ČTK）訪問時，祝賀台灣順利完成民主選舉。

台灣外交部指出，總統大選昨天圓滿完成，第一時間已有12個友邦、美國、日本、法國、英國、德國、澳洲 等超過50個國家行政部門或國會向台灣申賀，高度讚揚台灣民主成就。

中國外交部發言人今天則表示，美國國務院的聲明「向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

中國駐歐、日、英使館也分別表態，聲稱祝賀舉動是「干涉中國內政」，違反「一個中國」原則。

另外，台灣大選前，中國駐澳洲大使肖千12日在「澳洲人報」（The Australian）刊登的文章中，示警澳洲若支持民進黨等「台獨勢力」將會面臨危險。

台灣外交部今天表示，盼北京尊重選舉結果，同時放棄對台壓迫，才能使兩岸良性互動早日回到正軌。