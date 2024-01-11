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港中大校長請辭 學者：需周旋不同勢力難找人接任

中央社台北11日電
香港中文大學9日發出公告表示，校董會主席8日收到段崇智的請辭決定，他將於2025年1月卸任香港中文大學校長職務。圖為段崇智專訪資料圖。（香港中通社）
香港中文大學9日發出公告表示，校董會主席8日收到段崇智的請辭決定，他將於2025年1月卸任香港中文大學校長職務。圖為段崇智專訪資料圖。（香港中通社）

香港中文大學校長段崇智日前請辭，他因涉及2019年「反送中」風波長期被 抨擊。學者稱，事件反映在香港做大學校長會被捲入政治旋渦中，需周旋於香港甚至北京不同勢力，恐怕難以找有能者繼任。

段崇智於8日向中大請辭，將於2025年1月卸任，較原定任期提早2年。

段崇智擔任校長期間的風波，主要與2019年「反送中」運動有關，包括他曾發公開信指「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。」

同年11月中大校園內爆發嚴重衝突，警方在校園發射催淚彈，段崇智曾在現場斡旋，更吸入催淚煙。

不過，段崇智其後參與聯署，表示完全支持「一國兩制」、落實「港區國安法」。

自從「反送中」運動，段崇智遭前特首梁振英及部分建制派不斷追撃。2022年段崇智獲得續約3年，任期由2024年開始，雖被視為獲得中方批准留任，但部分建制派對他的攻擊未停止。

香港廉政公署2023年8月罕有地在調查期間，披露正調查中大轄下一所醫學中心，有人涉嫌挪用公款、貪污。當時港媒報導，涉事為中大心血管基因組醫學中心，負責人為段崇智太太羅聞亞。

部分建制派議員對段崇智的不滿，引發提出改組中大校董會，去年11月獲立法會通過。校董會增加校外校董數目，被視為影響大學自主。曾與逾千名校友聯署反對的前副校長吳樹培，此前被解僱。有指吳是段崇智的得力助手。

香港浸會大學政治及國際關係學系前助理教授、現為獨立政治及文化研究學者黃偉國向中央社表示，段崇智在新任期開始數天便辭職，顯然有些因素是他自己也控制不到的。

他說，事件反映在香港做校長會被捲入政治旋渦，需周旋於香港甚至北京不同勢力，如建制派立法會議員甚至中聯辦等，這樣難以吸引真正有能力的國際知名學者接任，因為做校長已不是只需顧及發展大學等這般單純。

香港理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華向中央社表示，在2019年「反送中」運動後，段崇智已「歸邊」表現與政權合作，包括清走校園內的民主女神像等，但最終無法取得梁振英等人的「體諒」，被政治清算。

他表示，相信有相當國際學術地位的學者都沒有興趣到香港做大學校長。

香港 反送中 港區國安法

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