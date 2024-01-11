全球最大固體運載火箭 中國「引力一號」海上成功首飛
中國近年持續發展民營商業太空，且不斷刷新紀錄，繼固體火箭「力箭一號」火箭2023年6月升空後，號稱是全球最大固體火箭的新型固體運載火箭「引力一號」則已於11日從山東海域升空，將雲遙一號18到20星3顆衛星順利送入預定軌道，這也是引力一號首次飛行。
根據觀察者網消息，11日13時30分，東方空間技術（山東）公司自主研製的引力一號（遙一）海瀾之家號運載火箭，由太原衛星發射中心在山東海陽附近海域發射升空。
引力一號中型運載火箭為全固體捆綁式的三級半構型，火箭高30公尺，芯級直徑和助推器直徑同為2.65公尺，起飛重量405噸，起飛推力600噸，近地軌道運載能力6.5噸，500公里太陽同步軌道運載能力4.2噸，可滿足中低軌衛星批量組網發射和中大型航太載荷快速回應發射需求。
這次搭仔的雲遙一號3顆衛星，配置GNSS掩星接收機、長波紅外相機等載荷，可用於氣象實況分析、數值天氣預報、空間環境預警及重大災害預警等研究及應用。
東方空間引力一號研製團隊約100人，自2021年3月立項以來高效開展研製工作，攻克了多項海陸通用中型運載火箭總體設計及試驗技術、捆綁固體運載火箭多學科耦合優化設計技術、批量化—低成本—大承載中大型火箭結構及裝置設計及製造技術、中型運載火箭多模快速回應發射技術，並採用了適應公路運輸（有別於傳統鐵路運輸）的垂直轉運模式。
引力一號不僅可以支持百公斤級的衛星「一箭30星」，還可以發射3、4噸重量的小型貨運飛船、超大型衛星。
東方空間公司則發布消息表示，引力一號作為首款海上發射的捆綁型運載火箭，進一步提升了中國海上發射技術水準和能力，擴充了中國中型運載火箭海上機動發射能力。此外，引力一號填補了中國全固體捆綁構型運載火箭的技術空白，突破了固體運載火箭原先最大約2噸運力的瓶頸。
該公司指出，引力一號創下十個紀錄，包含全球最大固體運載火箭、中國運力最大民商運載火箭、中國首款捆綁式民商運載火箭、中國首款全固體捆綁運載火箭、首個捆綁式運載火箭海上發射、首次實現海上發射高效「三垂」測發模式、中國民商運載火箭最大整流罩、中國首個自帶導流槽的發射船首次應用、中國首次採用充氣式柔性防護罩、中國個芯一級起飛不點火的捆綁式運載火箭。
中國央企中國航天科技集團有限公司第四研究院則指出，該型火箭採用三級半構型，由芯一級、芯二級、芯三級固體發動機以及芯一級周身捆綁的4枚固體助推器構成，是迄今全球首型固體芯級捆綁固體助推動力的中型運載火箭。
構造上，火箭配套的4型7枚固體大推力發動機均由航天科技四院研製。其中助推級、芯I級、芯II級為直徑2.6公尺發動機，芯III級為該火箭高精度上面級固體發動機。消息透露，航天四院研製團隊正基於世界最大500噸推力整體式固體發動機，積極開展更大規模發動機和分段組合模式研究，最大推力將達到「千噸級」。
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