全球最大固體運載火箭 中國「引力一號」海上成功首飛

大陸固體火箭「引力一號」11日在海上升空，吸引眾多大陸民眾圍觀。（取材自「 東方空間ORIENSPACE」微信公眾號）

中國近年持續發展民營商業太空 ，且不斷刷新紀錄，繼固體火箭「力箭一號」火箭2023年6月升空後，號稱是全球最大固體火箭的新型固體運載火箭「引力一號」則已於11日從山東海域升空，將雲遙一號18到20星3顆衛星順利送入預定軌道，這也是引力一號首次飛行。

根據觀察者網消息，11日13時30分，東方空間技術（山東）公司自主研製的引力一號（遙一）海瀾之家號運載火箭，由太原衛星發射中心在山東海陽附近海域發射升空。

引力一號中型運載火箭為全固體捆綁式的三級半構型，火箭高30公尺，芯級直徑和助推器直徑同為2.65公尺，起飛重量405噸，起飛推力600噸，近地軌道運載能力6.5噸，500公里太陽同步軌道運載能力4.2噸，可滿足中低軌衛星批量組網發射和中大型航太 載荷快速回應發射需求。

這次搭仔的雲遙一號3顆衛星，配置GNSS掩星接收機、長波紅外相機等載荷，可用於氣象實況分析、數值天氣預報、空間環境預警及重大災害預警等研究及應用。

東方空間引力一號研製團隊約100人，自2021年3月立項以來高效開展研製工作，攻克了多項海陸通用中型運載火箭總體設計及試驗技術、捆綁固體運載火箭多學科耦合優化設計技術、批量化—低成本—大承載中大型火箭結構及裝置設計及製造技術、中型運載火箭多模快速回應發射技術，並採用了適應公路運輸（有別於傳統鐵路運輸）的垂直轉運模式。

引力一號不僅可以支持百公斤級的衛星「一箭30星」，還可以發射3、4噸重量的小型貨運飛船、超大型衛星。

東方空間公司則發布消息表示，引力一號作為首款海上發射的捆綁型運載火箭，進一步提升了中國海上發射技術水準和能力，擴充了中國中型運載火箭海上機動發射能力。此外，引力一號填補了中國全固體捆綁構型運載火箭的技術空白，突破了固體運載火箭原先最大約2噸運力的瓶頸。

該公司指出，引力一號創下十個紀錄，包含全球最大固體運載火箭、中國運力最大民商運載火箭、中國首款捆綁式民商運載火箭、中國首款全固體捆綁運載火箭、首個捆綁式運載火箭海上發射、首次實現海上發射高效「三垂」測發模式、中國民商運載火箭最大整流罩、中國首個自帶導流槽的發射船首次應用、中國首次採用充氣式柔性防護罩、中國個芯一級起飛不點火的捆綁式運載火箭。

中國央企中國航天科技集團有限公司第四研究院則指出，該型火箭採用三級半構型，由芯一級、芯二級、芯三級固體發動機以及芯一級周身捆綁的4枚固體助推器構成，是迄今全球首型固體芯級捆綁固體助推動力的中型運載火箭。