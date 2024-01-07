紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

在紐約街頭流浪引發關注的復旦畢業留美孫博士傳來好消息。最早關注此事的當地博主王先生上傳視頻稱，孫博士已得到妥善安置。重新梳洗、換上新衣的孫博士也在鏡頭前親自發聲。

在視頻中，孫博士已經換上新衣並剪了短髮，人看起來精神不少。孫博士說：「這些年我經歷了一些人生變故，使我的人生陷入了困境，我非常感謝所有關心和幫助我的朋友，使我重新振作起來，開始我的新人生。」

王先生配文稱：「接下來志願者將安排孫博士在美國接受治療，同時也會為其申請合作社會福利 和救助，希望其能回歸正常的生活和工作。」

中國媒體「極目新聞」7日從志願者和復旦大學校友會紐約分會處獲悉，目前白天有人在臨時住處陪伴孫博士，校友會將根據他的精神狀況進行下一步幫助計畫。

孫博士此前已入籍美國，「環球時報」前總編胡錫進6日曾在微博 表示，「國家決不會花納稅人的錢去管他這個美國人。」

本月1日，在美博主王先生發布孫博士有關視頻，引發中國國內關注。孫博士自稱他是江蘇省江陰市人，54歲，復旦大學物理學專業本科畢業，到美國讀物理學專業碩士、博士，做了一兩年博士後，此後又在華爾街 從事了近兩年軟件開發工作。至今，已流浪16年，冬天沒有地方睡，只能露宿街頭。