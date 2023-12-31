中國失業大軍湧向網約車市場 供過於求收入大減

滴滴打車。( 本報系資料照)

中國經濟下滑、失業率上升的現況下，時間自由、門檻低的網約車 司機成為許多人失業之後的退路，但因為消費降級，搭乘網約車的人越來越少，市場供過於求，網約車司機收入大不如前。

港媒今天報導，在中國，「找不到工作就去跑滴滴」不再是一句笑話，由於經濟差、失業率增，時間自由、入行門檻低的網約車司機成為不少失業者的退路，截至10月，新增逾120萬有證網約車司機。

報導引述從事網約車行業的王先生說，不少來自餐飲和其他行業者今年都改行做了司機，但消費降級下，坐網約車的人越來越少，市場供過於求，收入大不如前。

有上海司機前幾年日收入最高可達人民幣1800元（約252美元），現在「一天才600（約84美元）左右」。各地的司機還要應對平台租車 費和抽成，有司機為了省錢睡在車上長達5個月。

在甘肅 蘭州從事網約車租賃生意的王先生說，今年3、4月開始有不少從事餐飲和其他行業的小業主入職他的公司開網約車，年齡以「35到43歲之間居多」。

報導引述中國自媒體三聯生活實驗室表示，被裁員的司機J「不到35歲，但在單位可能都算年齡大的了，天天不上班，不好，就來找個車開」。

中國最大網約車平台滴滴的財報顯示，從2021年3月到今年3月，中國年活躍司機人數從1300萬增至1900萬，增幅43%；但期間活躍用戶僅從3.8億增至4.1億，增幅不到一成，司機人數供過於求，生意難做。

財報並顯示，從2020年12月到今年4月，網約車日均接單量從23.3單暴跌到10.2單。一名上海網約車司機反映，僅從去年到今年，收入就從每小時90元（約12.5美元）縮水到50元（約7美元）。

此外，平台對司機的「剝削」也進一步加劇，補貼減少、抽成增多、大打價格戰，最後損失都被轉嫁到最沒有議價能力的司機身上。

報導引述中媒稱，上海網約車司機磊子每天至少得開8個小時車才能「還清」350元（約49美元）租車費。為了省錢，磊子把車當成流動的家，每天凌晨2時收工，睡到上午8時30分開工，「每天有15個小時在路上跑」、「一天就將近掙400多」。

磊子說，很多網約車司機都和他一樣，完全沒有休息日，「除了生病、除了走不了路，我每天都開（車）」。