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「別人的公司」這一家全員加薪逾20% 一線業務員薪酬翻倍

大陸中心／即時報導
京東集團宣布，2024年1月1日起，京東零售全員將平均加薪不低於20%。（美聯社）
京東集團宣布，2024年1月1日起，京東零售全員將平均加薪不低於20%。（美聯社）

別人的公司永遠不會讓我失望！據上海《第一財經》報導，中國電商京東集團27日晚間宣布，2024年1月1日起，京東採銷等一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近100%，京東零售全員將平均加薪不低於20%。

報導稱，今年4月12日，京東零售啟動了採銷單元組織變革，取消事業群層級，將事業群變更為事業部，原事業群下的統管諸多商品品類的各事業部，將按照具體品類拆分為眾多採銷作戰單元。

今年雙11，京東通過採銷直播間獲得了不小的流量。京東數據顯示，截至11月11日晚23時59分，京東採銷直播總觀看人數突破3.8億。京東採銷直播間相關負責人稱，京東雙11期間，iPhone 15系列、VGN鍵盤、唱吧麥克風等爆品一經上架即被搶購一空。

去年11月22日，京東創辦人劉強東在給全體員工的郵件中就表示，要對員工和高管待遇推行「一升一降」措施。高管待遇方面，為提高基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力，自2023年1月1日起，京東集團高級管理人員的現金薪酬降低10%-20%不等，職位越高降得越多。

員工待遇提升方面，京東還計畫逐步把外包員工轉化為自己的員工，確保外包員工也能享受自有員工的「五險一金」待遇。

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