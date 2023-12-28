用戶量突破1億 百度「文心一言」應用已超4000款

百度技術長王海峰28日表示，文心一言用戶規模已突破1億，自8月31日獲準開放對民眾提供服務以來，文心一言的用戶提問量一路上升，基本與文心大模型的效果提升同步。（圖／取自中國網）

今年以來，大型語言模型的市場遍地開花，而在中國最早進入生成式AI 跟佈局大型語言模型的中企百度 ，該公司旗下大型語言模型「文心一言」正式宣告，目前文心一言的用戶規模已經超過1億，且每天用戶的日提問量亦正在快速提升。

據陸媒《IT之家》指出，12月28日，百度百度技術長、深度學習技術及應用國家工程研究中心主任王海峰出席一場深度學習開發者大會，他於會上透露了文心大模型的最新成果。

王海峰表示，該集團旗下人工智黑慧（AI）大語言模型「文心一言」從8月31日獲准對公眾提供服務後，最新用戶規模已經累計超過1億。同時，用戶每日的提問量亦正在快速提升，基本上與文心大模型的效果提升同步。百度股價今日升逾3%。

百度副總裁、深度學習技術及應用國家工程研究中心副主任吳甜則補充，現階段基於文心一言的應用已突破4,000款，涵蓋各種各樣的領域和場景當中。

王海峰提到，今年10月將文心一言的基礎模型升級到4.0後，提升了理解、生成、邏輯和記憶等基礎能力，在過去兩個多月整體效果亦提升32%。

另，王海峰指出，與文心一言技術框架深度綁定的百度深度學習開源平台「飛槳」，最新已有1,070萬個開發者，較今年8月再多出逾200萬個。同時，目前服務23.5萬個企業或事業單位，以及基於飛槳生態創建了86萬個模型。

此外，吳甜稱，文心一言幫助用戶降低了專業門檻，完成了37億字的文本創作，產生了3億行程式碼，覆蓋主流程式語言。她透露，文心一言產品功能持續上新，就專業版用戶開啟智慧體模式的邀測。

據了解，百度文心一言是中國最早進入生成式AI跟佈局大型語言模型的中企，今年3月率先推出文心一言後。官方稱，最新文心一言3.5版本在綜合能力得分上超過了ChatGPT，並在多個中文功能方面表現優於GPT-4。