中國青年失業問題恐持續10年 心理狀態備受關注

中國國家統計局宣布，暫停公布青年失業率數據引發關注。圖為湖北武漢8月10日為離校未就業高校畢業生舉行專場招聘會，吸引爆滿的求職人潮。（中新社）

港媒回顧今年中國青年就業 問題時，引述學者意見指出，今後青年失業難題可能持續10年，處理不當，將引發經濟領域之外的其他社會問題。此外，今年也是中國青年整體心理狀態備受關注的一年。

據中國國家統計局的數據，6月份城鎮調查失業率為5.2%，其中16至24歲、25至59歲分別為21.3%、4.1%，值得注意的是，16至24歲攀升至21.3%，再創新高。此後至今，中國暫停公布分年齡段的失業率數據。

香港 網路媒體01今天報導，上海財經大學校長、經濟學者劉元春指出：「青年失業問題不單是一個週期性的問題，而是系統性的問題、趨勢性的問題。」

劉元春說：「我們判斷，今後青年失業難題可能會持續10年，短期內會不斷加劇。倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。」

今年也是中國青年整體心理狀態備受關注的一年。中國科學院心理研究2月發表「中國國民心理健康 發展報告（2021～2022）」顯示，青年是陷入憂鬱的高風險族群。

尤其18歲至24歲年齡組的憂鬱風險經篩檢達24.1%，顯著高於其他年齡組；25歲至34歲年齡組約12.3%，也顯著高於35歲及以上各年齡組。

另據英文版的「中國疾病預防控制中心週報」（CCDC weekly）今年發表的研究報告，2010至2021年期間，5歲至14歲年齡組的自殺死亡率，平均每年上升近10%；15歲至24歲自2017至2021年間，更是每年飆升19.6%。

報導指出，年輕人開始自稱45度青年，如「躺平」是零度，而極端的「內捲」是90度，那在躺平還是內捲間反覆尋找立足點就是45度。

武漢大學社會學系副教授夏柱智表示，45度人生的不確定狀態，上不來，下不去，恰好居中，猶如社會學研究領域的「中間階層」概念，主要指在城市工作的白領。

夏柱智說，從學校畢業的年輕人甫成為白領上班族，通常背負很大壓力，但欲望變動太快，機會卻不是均勻分布，如此人的精神很容易陷入疲憊，出現「捲又捲不動，躺又躺不平」的心理狀態。