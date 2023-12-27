我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案

紐約時報告微軟、OpenAI侵權 指控AI工具擅用內容

中國「航母之父」受賄6000萬人民幣 判刑13年

記者陳宥菘／即時報導
中國「航母之父」胡問鳴因受賄約新台幣2.6億元遭判刑13年。（圖／截自央視新聞）
中國「航母之父」胡問鳴因受賄約新台幣2.6億元遭判刑13年。（圖／截自央視新聞）

曾有「中國航母之父」之稱的中國船舶重工集團前黨組書記、董事長胡問鳴26日在上海市第一中級人民法院，被依受賄、國有公司人員濫用職權罪，一審判處有期徒刑13年、罰款人民幣500萬元。他被控在20年職務期間，受賄近人民幣6000萬元（約合840萬美元）。

胡問鳴是中國國防科工領域的重要領導，曾任中國首艘國產航母山東號的研製總指揮，也曾重點參與中國首艘航母遼寧艦列裝工程、殲十、國產大飛機Ｃ９１９等。2020年5月因涉嫌「嚴重違紀違法」被查落馬，由於身分敏感，當時曾引發中國輿論擔憂他可能外洩國家機密。不過上海中院此次開庭審理，並未提及洩密問題。

新華社報導，胡問鳴以受賄罪判處有期徒刑12年，並處罰金500萬元；以國有公司人員濫用職權罪判處有期徒刑3年，決定執行有期徒刑13年，並處罰金500萬元。

據報導，經法院審理查明，2001年至2020年間，胡問鳴利用擔任中國航空工業集團副總、中國船舶工業集團董座等多項職務之便，為有關單位和個人在工程承攬、業務合作、資產收購、幹部提拔和吸存攬儲等事項上提供幫助，非法收受共計人民幣5,986萬多元，其中995萬元未實際取得。

他又在擔任中船工業黨組書記、董座期間，接受他人請託並收受賄賂，在該集團下屬公司資產重組過程中，故意違背國有資產經營管理職責，違規對民營船廠資產進行收購，造成特別重大損失。

現年66歲的胡問鳴於2020年5月被查落馬，2021年1月被中央紀委國家監委指控違反中央八項規定精神、政績觀扭曲、搞權色與錢色交易等，且在中共十八大後不收手，遭開除黨籍，並由最高檢作出逮捕決定。

遼寧艦 中共

上一則

華為自研晶片突破量產瓶頸？將裝到中階手機Nova 12

下一則

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

延伸閱讀

中國3名軍工高層被撤全國政協委員 傳涉火箭軍腐敗案

中國3名軍工高層被撤全國政協委員 傳涉火箭軍腐敗案
山東艦研製總指揮胡問鳴20年貪5986萬 判13年

山東艦研製總指揮胡問鳴20年貪5986萬 判13年
山東艦研製總指揮胡問鳴受賄被判13年 未提洩密

山東艦研製總指揮胡問鳴受賄被判13年 未提洩密
賣政協資格、出軌女主持人 「上海虎」權色一把抓雙開

賣政協資格、出軌女主持人 「上海虎」權色一把抓雙開

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
中國近期多種呼吸道疾病同時延燒，防疫專家鍾南山分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。（新華社資料照片）

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

2023-12-23 12:33

超人氣

更多 >
4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？
羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥
驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了

驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了