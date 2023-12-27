中國「航母之父」受賄6000萬人民幣 判刑13年

中國「航母之父」胡問鳴因受賄約新台幣2.6億元遭判刑13年。（圖／截自央視新聞）

曾有「中國航母之父」之稱的中國船舶重工集團前黨組書記、董事長胡問鳴26日在上海市第一中級人民法院，被依受賄、國有公司人員濫用職權罪，一審判處有期徒刑13年、罰款人民幣500萬元。他被控在20年職務期間，受賄近人民幣6000萬元（約合840萬美元）。

胡問鳴是中國國防科工領域的重要領導，曾任中國首艘國產航母山東號的研製總指揮，也曾重點參與中國首艘航母遼寧艦 列裝工程、殲十、國產大飛機Ｃ９１９等。2020年5月因涉嫌「嚴重違紀違法」被查落馬，由於身分敏感，當時曾引發中國輿論擔憂他可能外洩國家機密。不過上海中院此次開庭審理，並未提及洩密問題。

新華社報導，胡問鳴以受賄罪判處有期徒刑12年，並處罰金500萬元；以國有公司人員濫用職權罪判處有期徒刑3年，決定執行有期徒刑13年，並處罰金500萬元。

據報導，經法院審理查明，2001年至2020年間，胡問鳴利用擔任中國航空工業集團副總、中國船舶工業集團董座等多項職務之便，為有關單位和個人在工程承攬、業務合作、資產收購、幹部提拔和吸存攬儲等事項上提供幫助，非法收受共計人民幣5,986萬多元，其中995萬元未實際取得。

他又在擔任中船工業黨組書記、董座期間，接受他人請託並收受賄賂，在該集團下屬公司資產重組過程中，故意違背國有資產經營管理職責，違規對民營船廠資產進行收購，造成特別重大損失。

現年66歲的胡問鳴於2020年5月被查落馬，2021年1月被中央紀委國家監委指控違反中央八項規定精神、政績觀扭曲、搞權色與錢色交易等，且在中共 十八大後不收手，遭開除黨籍，並由最高檢作出逮捕決定。