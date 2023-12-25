毛澤東130歲冥誕 數萬人齊聚韶山紀念高喊「不要資本主義」
今天是毛澤東130歲冥誕，根據微博與社交平台「X」上訊息，25日晚間有數萬人頂著寒風湧入毛澤東故鄉湖南韶山紀念，毛澤東銅像廣場萬頭攢動、紅旗飄揚，民眾除齊聲高唱《東方紅》等紅歌，還有年輕人手舉毛澤東像和紅旗高喊：「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義，不要大官僚所有制，不要打著馬列主義旗號的私有制」。
綜合媒體報導，12月26日是毛澤東誕辰130周年紀念日，依據慣例，中國國家主席習近平今天上午將率中共中央領導人赴毛澤東紀念堂瞻仰遺容，之後在人民大會堂舉行座談會，由習近平發表講話。
根據網上視頻，25日晚間，湖南韶山毛澤東銅像廣場上聚集了數以萬計民眾，有人高舉毛澤東像，有人揮舞紅旗，「無產階級萬歲」、「繼續革命」、「毛主席我們永遠想念您」等旗幟與橫幅滿場飄揚，眾人除高喊「永遠懷念毛主席」、「毛主席萬歲」等口號外，並高聲齊唱《國際歌》、《歌唱祖國》、《東方紅》等紅歌，人群以中老年為主。
社交平台「X」則有多則影片顯示，25日晚間在毛澤東銅像廣場，有年輕人手舉毛澤東像和紅旗高喊：「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義，不要大官僚所有制，不要打著馬列主義旗號的私有制」。
在中國大陸改革開放45周年之際，如今中國內部卻掀起另一波崇拜毛澤東熱潮，引發外界高度關注這樣的社會氛圍可能帶來什麼樣的影響。
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