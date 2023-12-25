毛澤東130歲冥誕 數萬人齊聚韶山紀念高喊「不要資本主義」

在湖南韶山毛澤東銅像廣場不少人舉著紅旗，並高呼「毛澤東萬歲」等口號。（取材自X平台）

今天是毛澤東130歲冥誕，根據微博 與社交平台「X」上訊息，25日晚間有數萬人頂著寒風湧入毛澤東故鄉湖南韶山紀念，毛澤東銅像廣場萬頭攢動、紅旗飄揚，民眾除齊聲高唱《東方紅》等紅歌，還有年輕人手舉毛澤東像和紅旗高喊：「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義，不要大官僚所有制，不要打著馬列主義旗號的私有制」。

綜合媒體報導，12月26日是毛澤東誕辰130周年紀念日，依據慣例，中國國家主席習近平 今天上午將率中共 中央領導人赴毛澤東紀念堂瞻仰遺容，之後在人民大會堂舉行座談會，由習近平發表講話。

根據網上視頻，25日晚間，湖南韶山毛澤東銅像廣場上聚集了數以萬計民眾，有人高舉毛澤東像，有人揮舞紅旗，「無產階級萬歲」、「繼續革命」、「毛主席我們永遠想念您」等旗幟與橫幅滿場飄揚，眾人除高喊「永遠懷念毛主席」、「毛主席萬歲」等口號外，並高聲齊唱《國際歌》、《歌唱祖國》、《東方紅》等紅歌，人群以中老年為主。

社交平台「X」則有多則影片顯示，25日晚間在毛澤東銅像廣場，有年輕人手舉毛澤東像和紅旗高喊：「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義，不要大官僚所有制，不要打著馬列主義旗號的私有制」。