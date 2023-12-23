鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

中國清華大學1994年曾發生震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」，受害女大生朱令因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了近30年，2023年12月22日晚上過世。當年警方調查朱令是遭人蓄意投毒，她的室友孫維更涉有重嫌，但因證據不足，此案成為懸案。

許多網民替朱令和她的父母感到不捨，希望兇手能受到譴責。網民留言道，「受害者終得解脫，而兇手和知情者將永受良心譴責」、「關注這事件快30年了，難以想像朱令的父母這30年是怎麼艱難度過。」、「她和她家人這樣痛苦的幾十年，走了也是解脫，只是兇手仍然逍遙法外，如果有報應，請報應給兇手本人以及她的世世代代！」

2013年，神探李昌鈺 博士曾接受中國媒體南方都市報專訪。他表示，多年未破的案子，他們稱為「冷案」。朱令案如果要偵破的話，「非常困難」。但如果有原始案卷、原始物證的話，「可能有機會」。

這樁懸案，朱令父親吳承之過往受訪曾坦言「已經放下」，他說，「兩次被投毒，她不單能活下來，還活了30年，這些都是奇蹟。」

朱令1992年考入北京清華大學化學系，成績優異外，會彈琴還是游泳健將，因才貌雙全在大學也是風雲人物。1994年，朱令21歲那年她卻突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，查不出病因。1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

警方調查後發現，朱令兩次被人蓄意投毒，朱令因此「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了27年。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，警方調查中認為，朱令的室友孫維涉有重嫌且她也是從清大實驗室有機會取得「鉈」的學生。

但因為案件缺乏證據的情況下，中國公安機關在1998年解除對孫維的境管和嫌疑人身分，此案也成為一樁「懸案」。孫維也改名孫釋顏移居至別國。據當時律師張捷説明，「解除犯罪嫌疑是指超過法定的期限，公安機關因沒有確鑿證據，於是依法解除了對犯罪嫌疑人的強制措施，但這並不意味着犯罪嫌疑人的嫌疑被排除」。

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