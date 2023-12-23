我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

世界新聞網／輯
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

中國清華大學1994年曾發生震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」，受害女大生朱令因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了近30年，2023年12月22日晚上過世。當年警方調查朱令是遭人蓄意投毒，她的室友孫維更涉有重嫌，但因證據不足，此案成為懸案。

許多網民替朱令和她的父母感到不捨，希望兇手能受到譴責。網民留言道，「受害者終得解脫，而兇手和知情者將永受良心譴責」、「關注這事件快30年了，難以想像朱令的父母這30年是怎麼艱難度過。」、「她和她家人這樣痛苦的幾十年，走了也是解脫，只是兇手仍然逍遙法外，如果有報應，請報應給兇手本人以及她的世世代代！」

2013年，神探李昌鈺博士曾接受中國媒體南方都市報專訪。他表示，多年未破的案子，他們稱為「冷案」。朱令案如果要偵破的話，「非常困難」。但如果有原始案卷、原始物證的話，「可能有機會」。

這樁懸案，朱令父親吳承之過往受訪曾坦言「已經放下」，他說，「兩次被投毒，她不單能活下來，還活了30年，這些都是奇蹟。」

朱令1992年考入北京清華大學化學系，成績優異外，會彈琴還是游泳健將，因才貌雙全在大學也是風雲人物。1994年，朱令21歲那年她卻突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，查不出病因。1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

警方調查後發現，朱令兩次被人蓄意投毒，朱令因此「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了27年。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，警方調查中認為，朱令的室友孫維涉有重嫌且她也是從清大實驗室有機會取得「鉈」的學生。

但因為案件缺乏證據的情況下，中國公安機關在1998年解除對孫維的境管和嫌疑人身分，此案也成為一樁「懸案」。孫維也改名孫釋顏移居至別國。據當時律師張捷説明，「解除犯罪嫌疑是指超過法定的期限，公安機關因沒有確鑿證據，於是依法解除了對犯罪嫌疑人的強制措施，但這並不意味着犯罪嫌疑人的嫌疑被排除」。

➤➤➤清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

李昌鈺

上一則

亞洲首例 香港允虛擬資產ETF上市

下一則

23條立法 傳明年7月立法會休會前完成

延伸閱讀

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
父臨終自爆「我是頭號通緝犯」警從訃聞循線破懸案

父臨終自爆「我是頭號通緝犯」警從訃聞循線破懸案
日動物園除寄生蟲 意外造成31松鼠中毒死亡

日動物園除寄生蟲 意外造成31松鼠中毒死亡
東京1動物園1周內死了31隻松鼠 疑似殺蟲劑中毒

東京1動物園1周內死了31隻松鼠 疑似殺蟲劑中毒

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦