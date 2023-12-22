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中國將實施愛國主義教育法 官員稱：回應人民愛國熱情

記者陳宥菘／即時報導
中國全國人大常委會10月底表決通過「愛國主義教育法」，將於明年元旦生效實施。圖為天安門廣場上紅旗飄揚。（中新社）
中國全國人大常委會10月底表決通過「愛國主義教育法」，將於明年元旦生效實施。圖為天安門廣場上紅旗飄揚。（中新社）

中國全國人大常委會10月底表決通過「愛國主義教育法」，將於明年元旦生效實施，相關部門21日召開記者會對該法進行解讀。官員指出，愛國教育是面向全體人民的教育，重點在青少年、基礎在學校教育，將指導各校開展「從小學黨史永遠跟黨走」課程。此外，網路是愛國教育的重要載體，網信部門將加強對違反該法內容的網路資訊的治理力度。中央宣傳部官員則稱，將愛國教育寫入法律，是回應人民強烈愛國熱情。

新華社報導，全國人大常委會法工委、全國人大常委會辦公廳21日舉辦新聞發布會，包含全國人大常委會法工委、中央宣傳部、中央網信辦、教育部、文化和旅遊部等部門負責人對貫徹實施愛國教育法的工作進行解讀。

全國人大常委會法工委立法規劃室主任楊合慶表示，愛國教育法將為推動新時代愛國教育廣泛深入持久有效開展提供有力法治保障，為實現中華民族偉大復興提供強大精神動力，為弘揚和傳承中華優秀傳統文化提供有力支撐，「為維護國家安全、榮譽和利益奠定堅實基礎」。

中央宣傳部宣傳教育局副局長曾建立稱，將愛國教育寫入法律，是回應人民強烈愛國熱情，更好為強國建設、民族復興偉業統一思想、凝聚力量的現實需要。

愛國教育法明確了網路資訊服務提供者加強愛國主義教育的責任義務。

中央網信辦網路法治局副局長唐磊說明，網信部門將進一步指導網路資訊服務提供者加強愛國教育網路內容建設，組織開展愛國主義相關重大主題、重大活動、重大事件等宣傳報導；並持續加強對含有違反愛國主義教育法內容的網路資訊的治理力度。

愛國教育法規定，各級各類學校應將愛國教育貫穿學校教育全過程，辦好、講好思想政治理論課。

教育部政策法規司副司長王大泉表示，教育部將落實法律規定，將愛國主義教育貫穿學校教育全過程，將愛國主義教育內容融入各學科和教材中，推動大中小學思政課一體化建設；有針對性地進行中國特色社會主義和中國夢教育，社會主義核心價值教育，中國共產黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史教育，法治教育，鑄牢中華民族共同體意識教育等。

此外，王大泉指出，將指導各級各類學校開展好「從小學黨史永遠跟黨走」、「學習新思想，做好接班人」等主題教育活動，常態化製度化開展理想信念教育。

文化和旅遊部政策法規司一級巡視員周久財提到，將持續推動文化和旅遊深度融合發展，創造更豐富、更具吸引力的文化遺產資源旅遊計畫和產品，發掘文物和非物質文化遺產所蘊含的愛國主義精神，發揮紅色資源教育功能。

教育部 教育局 共產黨

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