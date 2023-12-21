人民幣國際支付市占創新高 超日圓成全球第4大貨幣

SWIFT最新數據顯示，今年11月，人民幣在全球支付使用量排名超越日圓，排名升至第四，市占率更來到歷史新高的4.6%。（中通社）

環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，今年11月，人民幣在全球支付使用量排名超越日圓，成為國際支付中的第四大貨幣，是人民幣自2022年初以來首次重返前四名，市占率更來到歷史新高的4.6%。

綜合彭博、香港 經濟日報報導，今年11月人民幣在全球支付交易中的占比從10月的3.6%升至4.6%，創人民幣最高紀錄，更超過了日圓的3.4%，排名升至第四名。而人民幣上一次排在第四位是在2022年1月。

值得一提的是，根據SWIFT的10月數據，當時人民幣國際支付占比從9月的3.71%回降至3.6%，與當時仍為第四名的日圓的占比3.91%仍有相當差距。

支付方面，SWIFT數據顯示，11月美元以47%的占比保持領先地位，歐元和英鎊分別以23%和7.15%位居二、三名。港元則以1.55%排行全球第八位。

SWIFT指出，80%的離岸人民幣交易是通過香港進行的，其他主要境外交易中心包括英國、新加坡 和美國。

貿易融資 方面，11月人民幣在全球貿易融資中的占比為5.7%，重新超越歐元的5.61%，但遠低於美元的83.97%。