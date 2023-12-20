華郵：黎智英案證人在中國受虐 證供可靠性存疑

壹傳媒創辦人黎智英被以涉嫌違反「香港國安法」等罪起訴。（路透資料照片）

壹傳媒創辦人黎智英 被控違反國安法案件日前開始審訊，華盛頓郵報報導，案中一名證人、試圖偷渡 到台灣途中被中國海警截獲的李宇軒，在中國囚禁期間被虐待，令人質疑他在黎智英案的證供是否自願及可靠。

黎智英被控3項涉及香港 國安法罪行，分別是他與6名蘋果日報高層被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、他與其前私人助理賽門（Mark Simon）及涉「12港人案」的李宇軒等人被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、他個人被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

黎智英案於18日開審，美媒華盛頓郵報（The Washington Post）同日報導，經過一年調查，獲得香港及中國法庭文件、閉路電視片段及獄中信件等，並訪問了多名知道有關12名港人偷渡及在中國被囚情況，及接近李宇軒和黎智英的人。

報導指出，2020年8月黎智英被指違反國安法被捕，同月民間組織「香港故事」成員李宇軒也被捕。其後警方批准李宇軒保釋，扣押了他的護照。

其後李宇軒與另外11名港人從香港上船，準備偷渡到台灣，但途中被中國海警截獲，被帶到深圳鹽田看守所。

根據數名知情人士表示，被囚禁的前3個月，他們被單獨囚禁，每個囚室有2名警衛輪流值班，全天候看守，甚至他們去洗手間也被監視。囚室的燈是24小時亮著。

除了吃飯或接受盤問時，日間他們需要在混凝土製成的椅子上盤膝而坐，直到關節酸痛，他們不能在囚室中走動，晚上會隨時無故被叫醒。

在被盤問期間，他們被恐嚇如果不詳細交待試圖偷渡的過程，會被送到新疆。

報導指出，12人中絕大部人沒有遭到身體虐待，但7名熟悉看守所情況的人表示，李宇軒的囚室持續傳出尖叫聲，其中一人表示，「李面對的情況像較其他人惡劣10倍。」

報導又指出，李宇軒的家人於2020年11月首次接獲李的信件，李在信中表示他沒有被打或被欺負，以及他已聘請律師協助。他並向妹妹表示，「不要繼續做你正在做的，是時候停止了。」

當時李宇軒的妹妹碧翠絲（Beatrice）在社交媒體開設了一個名為「andy_is_missing」的帳號，andy是李宇軒的英文名，意即李宇軒失縱了，呼籲外界關注事件。

李宇軒在中國服刑完後，於2021年3月被移交回香港警方。報導表示，李之後入往香港的小欖精神病院，家人無法為他安排獨立律師，目前代表他的律師與政府有密切關係。

李宇軒及涉案另一人陳梓華被控與黎智英及賽門一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

2021年8月李宇軒及陳梓華承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。他們將以「從犯證人」身分在黎智英一案中作供。

報導指，調查發現李宇軒在中國囚禁期間被虐待，令人質疑他在黎智英一案中的供詞是否自願及可靠。

報導引述Beatrice表示，「他們有劇情主線，有一個故事，他們需要主角融入角色。」

港府回覆華郵查詢時表示，所有檢控是基於可接受的證據，香港享有獨立司法權力，法庭及法官是不受干預的，「不考慮客觀事實而提出其他建議，完全是無稽之談。」

中國公安局及深圳市公安局沒有回覆華郵的查詢。