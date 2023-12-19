中國非洲豬瘟疫情再起 官方迄今未通報

中國盛傳今年非洲豬瘟疫情再起，迅速蔓延多省分，四川省畜牧業協會近日建議積極應對，但中國農業農村部迄今未通報非洲豬瘟確診病例。示意圖。(路透)

中國盛傳今年非洲豬瘟疫情 再起，迅速蔓延多省分，四川省畜牧業協會近日建議積極應對，但中國農業農村部迄今未通報非洲豬瘟確診病例。業內訊息顯示，中國目前流行的非洲豬瘟新型變異株病症輕，更難發現與預防。

香港 11月連續爆發非洲豬瘟疫情後，農業部獸醫研究所昨天表示，首度從中國入境旅客攜入的豬肉製品檢出新型非洲豬瘟病毒，使得當前中國的非洲豬瘟疫情再受關注。

但是在中國農業農村部畜牧獸醫局的「疫情發布」欄，迄今未通報非洲豬瘟確診病例；5月26日起，每月固定發布的「全國主要動物疫病報告情況統計表」，也未見第一類動物傳染病的非洲豬瘟，僅通報極少數第二類的一般豬瘟病例。

今年4月，中國盛傳非洲豬瘟疫情再起，但中國農業農村部畜牧獸醫局防疫 處處長黃濤接受澎湃新聞採訪時稱，從各地監測報告情況看，目前非洲豬瘟疫情形勢總體平穩，對生豬生產的影響可防可控。只要堅持落實好各項常態化防控措施，疫情不會像前幾年那樣再出現大範圍、區域性爆發流行。

黃濤並稱，今年第一季，中國非洲豬瘟檢出陽性率在0.02%左右，和去年同期基本持平，持續保持在較低水準。自2018年8月傳入中國以來，各省分均已報告發生過非洲豬瘟疫情。0.02%這個數據雖然不高，但涉及到的環節和場點多，中國生豬養殖量大，對其危害不能掉以輕心。

不過在稍早的2月，中國農業農村部畜牧獸醫局宣布暫停3個養豬公司的非洲豬瘟「無疫小區」資格，而且這3個育種場已經部分或完全停產，即被業界指為疫情再起。

據多個中國養豬業自媒體發布，今年3月以來，非洲豬瘟新型變異株自北方向南方蔓延，覆蓋多省分。業內人士相繼反映，養豬場遭到入侵，疫情特別嚴峻。在養豬第一大省四川，傳出感染面積達20%至30%。

據發布，今年非洲豬瘟傳播面之廣，出乎業界預料，新型變異株存在3大特性：一是毒力減弱，有豬場的豬隻發病後一週仍未死亡；二是早期症狀減輕，發病豬隻早期臨床症狀減輕，診斷更難、發現更慢；三是傳播速度更快，往往發現時已傳染較多豬隻。

業界形容，養豬場從以前發病不知道防，到現在很多人感歎「防不勝防」。

據財聯社15日報導，四川省畜牧業協會一份「關於近期非洲豬瘟疫情發生情況匯報及建議」的文件在養豬群組內流傳，引發業內討論。

這份文件指出，當前中國北方部分地區非洲豬瘟疫情頻發，病毒污染面不斷擴大，疫情蔓延迅速，對四川生豬養殖造成極大威脅。

文件請求從2023年12月15日至2024年2月29日，除種豬、仔豬（重量在30公斤及以下且用於育肥）、非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區和無疫小區生豬外，四川省外超過30公斤的生豬禁止調入四川育肥。

四川省畜牧業協會相關人士其後證實，該份文件的確是真實存在的，已經向四川省農業農村廳提交申請，現在中國農業農村部正在研判，尚未批覆。