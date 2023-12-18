新型非洲豬瘟病毒台邊境首檢出 在中國引嚴重疫情

台灣農業部獸醫研究所今天表示，首度從中國入境旅客攜入的豬肉製品檢出新型非洲豬瘟病毒，中國正因此病毒引發嚴重疫情，若擴散，恐掀起亞洲另一波疫情，籲遊客勿帶豬肉品入境。路透

台灣農業部 獸醫研究所今天表示，首度從中國入境旅客攜入的豬肉製品檢出新型非洲豬瘟病毒，中國正因此病毒引發嚴重疫情 ，若擴散，恐掀起亞洲另一波疫情，籲遊客勿帶豬肉品入境。

獸醫研究所發布訊息指出，自2018年中國爆發非洲豬瘟疫情後，國內即啟動邊境查獲非法肉製品的檢測，這次是首度從來自中國入境旅客非法攜帶入境的香脆腸中，同時檢出2種不同基因型的非洲豬瘟病毒。

獸醫所說明，1種是中國自2018年起流行至今的傳統第2基因型非洲豬瘟病毒株，另1種是新基因重組型非洲豬瘟病毒；此新型重組病毒是中國在疫情爆發後自葡萄牙引入，欲作為疫苗 的低毒力第1基因型病毒，爾後與傳統第2型病毒發生基因重組產生的全新病毒。

獸醫所指出，中國在2022年首次證實新型病毒案例，之後在江蘇、河南與內蒙古等地陸續發現；實驗證實此重組病毒具有高度致病性與傳播性，依據文獻記載，現今以第2基因去除毒力基因的疫苗，都已證實無法防範新型非洲豬瘟病毒。

獸醫所強調，目前中國地區傳出此新型病毒所引發的嚴重疫情，倘若擴散到亞洲周邊國家，恐將掀起另一波非洲豬瘟疫情；春節將至，民眾返國切莫攜帶含豬肉製品入境，以免遭受重罰。

農業部防檢署副署長徐榮彬補充，目前世界動物衛生組織（WOAH）尚未發布其他國家檢出此新型病毒。

防檢署補充，此例為非本國籍旅客，因為未繳罰鍰，已遣返。

獸醫所統計，截至今年12月15日止，共檢驗1733件邊境違法攜帶的非法肉製品，其中來自中國的檢體高達1374件，占比達79.3%；檢出非洲豬瘟病毒陽性比率仍然高達12.4%、計171件，與2021與2022年邊境中國肉製品陽性率為9.9%與11.8%相比，有明顯增高趨勢，顯示中國非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，無緩和跡象。