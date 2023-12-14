中國多所頂尖高校設立「鴻蒙班」 優薪吸走安卓人才

華為的力推下，目前多家企業、高校都加入鴻蒙系統的合作開發、或者開設相關課程，培養人才。（路透）

中國華為 公司已經確定要開發自己的鴻蒙系統，近期與多間中國知名企業締結協議共同開發「鴻蒙原生應用」，最新消息顯示，中國頂尖高校已經設立不少「鴻蒙班」，以鴻蒙優越的待遇，吸引原先在安卓 過剩的人才。

據澎湃新聞消息，目前中國很多高校已經設立了「鴻蒙班」，包含23家「985高校」、46家「211高校」都已開設或即將開設鴻蒙（HarmonyOS）相關課程。報導援引一位鴻蒙生態內部人士表示，「目前鴻蒙開發人才比較緊缺，而安卓（Android）開發人才相對過剩，掌握鴻蒙的技術人員待遇比安卓開發人員要好一些，這使得很多開發人員願意轉崗鴻蒙開發」。

而華為9月宣布全新鴻蒙「HarmonyOS NEXT」作業系統相容安卓應用程式的過渡期已接近尾聲，將於2024年全面切割原生應用不再兼容安卓後，與各大企業的相關合作不斷傳出。

目前除了麥當勞 中國之外，包含高德地圖、美團、中國國際航空、寶寶巴士、同程旅行、去哪兒、新浪、釘釘、螞蟻集團、小紅書、58集團、嗶哩嗶哩、等廠商都已經宣布加入鴻蒙原生應用開發中。

相關企業與鴻蒙的合作趨勢，也引來越來越多高校的投入。根據中國經濟網援引華為9月的數據，今年以來已有超過170萬人參加了鴻蒙學堂的課程學習、線下活動。華為還和全中國300多所高校展開了合作，鴻蒙產學合作項目超過140個，已經頒發鴻蒙學堂證書超過7萬，各類開發者活動累計參加人次超過350萬。

從事鴻蒙系統開發相對優渥的職缺待遇，近期在中國社會討論也不少。深圳商報日前報導，鴻蒙開發者正受到各大廠商的「哄搶」，多家互聯網公司相繼發布了與鴻蒙系統有關的職缺，某些公司開出的薪水是月薪人民幣7萬元（約9875美元）。

資料顯示，2023年1到10月，鴻蒙相關職缺平均招聘月薪達人民幣1萬7,537元（約2474美元），薪資高於行業平均水準。