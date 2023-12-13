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中國住建部：房企債務違約不等同於爆雷

中央社台北13日電
中國住建部副部長董建國說，如果將債務違約等同為「爆雷」，會造成房企完全停擺的錯誤認識，加劇企業困難。（中新社）
中國住建部副部長董建國說，如果將債務違約等同為「爆雷」，會造成房企完全停擺的錯誤認識，加劇企業困難。（中新社）

中共中央經濟工作會議宣示積極化解房地產風險，一視同仁滿足不同類型房地產企業的合理融資需求後，中國住建部副部長董建國今天說，如果將債務違約等同為「爆雷」，會造成房企完全停擺的錯誤認識，加劇企業困難。

據新京報報導，董建國13日在中國國際經濟交流中心舉行的2023-2024中國經濟年會上，對於支持房企化債、維護房市平穩發展等方面作出最新表態。

他說，針對部分房企出現債務違約風險，金融管理部門已推出了一系列支持政策，但風險出清還需要一個過程，將繼續配合金融管理部門，抓好各項政策的落實，一視同仁，滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題，促進其恢復正常經營，堅決防止債務違約風險集中爆發。

據報導，董建國在房企化債層面，作出兩類區分。

其中，對於確實資不抵債的房企，按照法制化原則出清。對此，董建國表示，對於違法違規導致資不抵債、失去經營能力的企業，要按照法治化、市場化原則出清，這也是市場優勝劣汰的結果。

而另一類房企雖然在資本市場上存在違約情況，但是公司正常經營仍然在繼續。對於這類企業，董建國表示，房企一般是集團公司加專案公司的架構。集團公司和項目公司都是獨立法人，集團公司出現債務違約，並不意味著專案公司停止運轉，專案的開發運營還在繼續。比如某大型房企去年上半年發生了債務違約，但公司今年1至11月，仍然實現了近人民幣800億元的銷售收入，並且完成了債務重組。

他強調，一段時間以來，社會上把部分房企債務違約稱為「爆雷」、「資金鏈斷裂」，其實用語是不準確的。

董建國進一步表示，如果將債務違約等同為「爆雷」或者是「資金鏈斷裂」，會造成企業完全停擺的錯誤認識，導致社會對企業產生信任危機，進而衝擊市場銷售，加劇企業困難。各方面應該理性地看待房地產市場出現的問題，共同維護房地產市場的平穩健康發展。

對此，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉解讀認為，防止風險蔓延和擴散而導致系統性風險，其背景就是風險開始蔓延至穩健經營的企業，市場對於風險的預期愈加強烈，新房銷售受到拖累。因此，（官方）施救的是未出險（債務未違約）企業，或已經局部出險但企業整體不存在資不抵債、失去經營能力的問題。

中共中央經濟工作會議11日至12日召開，提出積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

李宇嘉對此表示，2024年房地產工作的主題仍舊是「防風險」，預計2024年房市將推動實質性「保交樓」，並將企業自救和外部救助相結合。

房地產 融資 中共

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