中外交部：阿根廷新任總統稱 奉行一中原則

阿根廷新任總統米雷伊（右一）11日在阿根廷總統府會見中國國家主席習近平主席特使、全國人大常委會副委員長武維華（左三）。（新華社）

新任阿根廷總統、53歲自由主義經濟學家米雷伊（Javier Milei）10日就任，中國外交部發言人毛寧12日在例行記者會中指出，米雷伊會見了中國國家主席習近平 特使、全國人大常委會副委員長武維華。米雷伊強調阿根廷新政府高度重視阿中關係，將繼續堅定奉行一個中國原則。

立場親美的米雷伊早前曾表示，如果他當選總統，將冷卻阿根廷跟中國的關係。他在接受彭博訪問時還說，「中國人民不自由，他們不能做想做的事，如果想做的話，可能招來殺身之禍。」

不過，北京仍派出武維華出席米雷伊10日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的就職儀式。米雷伊也於11日在阿根廷總統府會見武維華。

毛寧表示，應阿根廷政府邀請，武維華赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出席了米雷伊的就職儀式。米雷伊感謝習近平派特使出席就職儀式，請武維華轉達他對習近平的誠摯問候和良好祝願，並稱阿方願進一步促進兩國經貿、人文等各領域的交流合作深入發展。