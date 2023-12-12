「李老師不是你老師」本尊 接受紐約時報專訪

李穎是X平台（推特前身）帳號「李老師不是你老師」的本尊。（擷自X平台）

旅居義大利 的李穎是X平台（推特 前身）帳號「李老師不是你老師」的本尊，因透過他帳號上傳的中共專政真相圖文當局容不下，以致他父母被騷擾、帳戶被凍結而飽受煎熬，甚至一年搬4次家。

不滿北京當局執行嚴封控的清零防疫措施，中國去年爆發號稱自六四以來最大規模的公民抗爭「白紙運動 」。

紐約時報中文網今天報導，當時旅居義大利米蘭的李穎把自己推特（Twitter）帳號「李老師不是你老師」變成訊息交流中心，向全世界披露翻牆民眾傳給他，必定被北京網管審查的真實圖文和影音，因而聲名大噪。

短短數周內，他的追蹤者就增加50萬，對中國政府來說，他是個麻煩製造者而被盯上，白紙運動屆滿周年，他娓娓道來個人為此付出的高昂代價。

報導指出，有時李穎雖哭著想放棄，但中國政府的懲罰不斷加碼，他沒有退路，只能一直向前，而且回老家太冒險，因警察常騷擾他的父母，自己在中國的所有銀行帳號、支付方式，甚至遊戲帳戶都被凍結。

李穎從2015年起旅居米蘭，因與他合作的公司收到來自中國大使館的信函，以致李穎失去在當地的唯一收入來源，而且他幾乎每周都會收到死亡威脅。

有個男子曾闖入他的住所，地址只有中國領事館知道，安全起見，過去一年裡，李穎搬了4次家。

他每天至少5、6個小時都耗在X平台，很少離開米蘭的公寓，幾乎不休息，大部分時候自己做飯，遇到大新聞的日子才叫外送。

即使他的粉絲數目前已達140萬，但獲得的大量關注與帶來的收入不成比例，10月15日到11月1日，他的帳號瀏覽量超過3億，獲得的收入僅280美元。

今年7月他開設YouTube頻道，發布評論中國時事的影片，靠廣告和捐款每個月的平均收入約莫3000美元，足以養活他自己和兩隻貓。

李穎說，能堅持下來主要是出於對國家和人民的愛，或許被若干中國人視為英雄，但現實中他卻是個失敗者，擔憂中國警察想抓他回國，已做好遇害的心理準備，並說「我是一個沒有未來的人」。

他表示：「隨時不知道什麼時候，啪，幾個人破門，然後我就『跳樓』了，或者說我就什麼『重度憂鬱症自殺』了之類的。」

學藝術的李穎，確實希望有朝一日還可以重拾畫筆，但目前沒有時間，他鼓勵更多人開新聞類帳號，有些已累積人氣，但影響力遠不如他。

報導說，李穎挑戰「防火長城」展現勇氣卻也付上代價，不過他發現白紙運動之後，「中國人開始意識到，我們是有這種爭取自己需要的東西的權利的」，深信防火長城已出現「裂縫」。

但他另反思：「中國是不是可以變成一個民主的社會，或者說變成一個更自由、更開放的社會？我也不好說。」

李穎表示：「每一個中國的人民，我們可能需要去問的是自己，如果你想要這樣的社會的話，你願意為這樣的社會付出什麼？」