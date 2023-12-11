中國房企又爆雷 「千億房企」寶龍地產總負債228億美元

年末將屆，中國房企再傳出境外債違約。（中新社）

年末將屆，中國房企再傳出境外債違約。「千億房企」寶龍地產近日公告超1,500萬美元利息無法支付，構成違約。截至今年上半年末，寶龍地產總負債達人民幣1,636億元（約228億美元）。

公告顯示，寶龍地產2025年4月到期的1,591.625萬美元票據利息應付日期在今年10月30日，寬限期為30天。但截至11月29日，寶龍地產仍然無法支付，構成實質違約。寶龍地產在公告中表示，「公司已竭盡全力，但預計流動現金及銀行存款仍無法履行當前及日後債務所需」。

寶龍地產財報顯示，短期借貸及長期借貸當期到期部分金額約人民幣130.8億元，而現金及等價物為人民幣89.47億元，存在數十億元資金缺口。

此外，中國執行訊息公開網顯示，上海寶龍實業發展（集團）有限公司、上海寶龍展飛房地產 開發有限公司、南京寶龍鑫晟房地產開發有限公司等7日新增一則被執行人信息，執行標的人民幣1.02億餘元

與此同時，如同中國眾多房企，寶龍地產銷售不理想。據該公司8日發布最新數據，今年前十一個月，寶龍地產合約銷售總額人民幣264.15億元，年減30.36%；合約銷售總面積為181.55萬平方公尺，年減28.22%。

每日經濟新聞報導，同策研究院研究總監宋紅衛6日分析指出，寶龍地產作為民營房企，能堅持到現在已經很不容易，銷售額持續減少，回籠資金受限是造成債務違約的主要原因。此外，民企實際融資環境未及時得到改善也是原因之一。

公開資料顯示，寶龍集團1990年在澳門 成立，旗下業務包括房地產、商業、酒店、文化藝術等，創始人許健康為福建晉江人。並於2009年在香港上市，是福建省廈門市首家發行H股的房地產企業。2010年，寶龍地產將總部從福建廈門搬遷到上海。該公司在長三角、粵港澳大灣區 、海西經濟區等區域開發近300個項目，浙江是布局版圖重中之重。

克而瑞統計，2021年該公司的合同銷售額達到人民幣1,012億元，正式跨入千億級房地產開發企業的行列，排名百強房企第43位。