東京餐廳「中國人不能進」惹怒中網友 日媒體人：譴責但該反思

一名大陸男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，氣得報警。影片經PO上網，引起討論。（取材自微博）

一名中國男子日前在日本 東京發現一家餐廳門口貼著公告寫「中國人不得入內」，進入店家詢問，老闆卻回以「中國人讓我噁心」，還要求他離開。他氣得報警直指這會是外交問題，但員警表示無可奈何，影片經PO上網，在多個社群平台轉分享，引起熱議。

一名大陸男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，他進入店家詢問，老闆卻回以「中國人讓我噁心」，還要求他離開。（取材自微博）

日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，這幾天，在中國和日本的網路上有一個影片遭到熱議。一個中國青年在東京街頭看到了一家餐廳的門口貼著一塊牌子，上面寫著「中國人不得入內」的文字。於是想走進去抗議，卻被店主擋在門外。

矢板明夫表示，青年打電話報警，說店主涉嫌歧視 中國人，還舉出日本的法律條文向警察據理力爭。警察表示，可以把青年的想法傳達給店家，但是，要不要把告示牌撤下來，那是店主的自由，警方無權干涉。後來，店主明確拒絕了青年的要求。

一名中國男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，氣得報警，但員警表示無可奈何，影片經PO上網，引起討論。（取材自微博）

一名大陸男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，氣得報警，但員警表示無可奈何，影片經PO上網，引起討論。（取材自微博）

矢板明夫說，該青年威脅警察說「已經發展成外交問題了」、「你知道每年有多少中國的觀光客來日本嗎？」但警察仍耐心地向青年認真解釋說「警察的權限有限、沒有辦法命令店主撤掉告示牌」。最後，青年丟下了一句「我們繼續關注這件事的今後發展」，然後悻悻而去。

矢板明夫表示，這名青年日語流利，是生活在日本人的中國人，以前也拍過類似的影片。在日本街頭，當該名青年看到有疑似對中國人歧視的標語，就會報警鬧事、拍片蹭流量。在小粉紅中有一定的知名度。

「首先，我要表明一下對這件事的態度。我堅決反對這家餐廳的店主對特定的族群使用歧視性的語言，認為應該予以譴責」。矢板明夫說，但他也理解日本警察的做法。僅僅是拒絕中國人入內，並沒有對被害者的生命財產構成威脅，侮辱性也並不是十分強烈。所以，這屬於民事訴訟的範圍，警察不方便介入。

矢板明夫表示，比如說，日本有很多店家，是拒絕男性、身上有刺青者、或者未成年者進入的。如果你不同意，可以提出民事訴訟、要求法院主持公道。這位青年刻意放大這種個別現象，近似無理取鬧。雖然警察的態度很好，但心裡一定對這種有事沒事就報警、把和警察溝通的內容拍成影片的做法不以為然。

矢板明夫表示，如果這位青年在自己的祖國中國敢這麼做，他認為有很大機率，該名男子會被帶到小黑屋裡飽嘗一頓「社會主義鐵拳」，之後以「尋釁滋事罪」判個三、五年。

矢板明夫表示，20年多前日本人普遍都非常喜歡中國。記得1990年代，有一部日本電影叫「北京的西瓜」，描寫一對開蔬果店的日本夫妻，在自己並不富裕的情況下，竭盡所能幫助一群中國留學生 ，雙方互動交流、展現人性溫暖一面的故事。感動了全日本。那個時候，對中國有親近感的日本人高達八成以上。

矢板明夫說，但是今天，對中國有負面印象的日本人，竟已達到八成。為什麼會出現這麼大的變化？「我想中國和中國人也要反思一下」。