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中日皆傳歧視爭議 上海有計程車拒載日人、東京有餐館禁中客

記者楊德宜／台北即時報導
有日本遊客在X發文，指他在上海叫車，車身貼有日文「日本人與狗不得乘車」字樣，整趟車程擔心暴露身分。（取材自微博）
有日本遊客在X發文，指他在上海叫車，車身貼有日文「日本人與狗不得乘車」字樣，整趟車程擔心暴露身分。（取材自微博）

近來兩則涉嫌歧視議題在微博引起熱議。日本東京一家中華料理餐館因為門口公告寫「中國人禁止入內」，令中國網友憤怒。但更早之前，有日本遊客在X（推特）發文，指他在上海叫車，發現車門上貼有日文「日本人與狗不得乘車」字樣，整趟車程擔心暴露身分，該篇文章瀏覽量逾千萬。

「還是韋恩」在微博發文表示，這兩天接連有兩條關於歧視的文章。一是日本遊客在上海叫車，但車上卻貼有「日本人與狗不得乘車」的貼紙；另一是日本的餐廳門口張貼「中國人禁止入內」的告示。

他表示，暫且放下「日本人與狗」和「中國人」在表述上歧視等級的差異，兩種行為都是錯誤的，都屬於廉價且膚淺的歧視，只能帶來短暫的口舌之快。「無論這些行為背後的動機是什麼，我認為它們都是現代文明的恥辱」。

「還是韋恩」表示，兩件事本身性質上都是歧視，但是動機卻天差地別。一個是日本遊客在異國打車時的無助體驗，一個是嘗過同類型流量快感而主動製造爭端的網紅，這兩者在對代當時的歧視時，心情一定是完全不一樣的。

其他中國網友表示，影片中日本警察說店面是店主私人领域，那麼既然明示了自己不接受的服務對象，對方知情就可考慮是否要求服務；上海網約車是客人上車時才看到其服務主張，應該約車前就向對方明示自己的服務說明；哪怕在本地，上車後才知自己有對方討厭的屬性，感覺是很煎熬和恐懼的。

也有中國網友表示，「日本那餐廳連狗都能進，更氣了」、「肉眼判斷P圖可能性較大」、「這種極端人可能是有，還是極少數的，大部分上海人對外國人沒啥偏見的」、「這樣的低級以愛國之名害國」、「為什麼只針對日本人，日本人不該反思一下嗎」、「最近很多人打著愛國的旗號，其實卻在做著辱華的事情」、「不用懷疑，本人就坐到過貼著這樣標語的，座標長沙」、「扭曲的愛國情懷」。

一名大陸男子不滿日本東京一家中華料理餐館門口公告「中國人不得入內」，氣得報警，並...
一名大陸男子不滿日本東京一家中華料理餐館門口公告「中國人不得入內」，氣得報警，並將他向店家詢問和警方處置過程的影片PO上網。（取材自微博）

日本 歧視 微博

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