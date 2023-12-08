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中國11月CPI年減0.5%、PPI年減3% 降幅均擴大陷通縮陰霾

記者陳宥菘／即時報導
中國11月消費者物價指數（CPI）年減0.5%，降幅較上月擴大0.3個百分點。（取材自中國國家統計局網站）
中國11月消費者物價指數（CPI）年減0.5%，降幅較上月擴大0.3個百分點。（取材自中國國家統計局網站）

中國國家統計局9日最新發布，中國11月消費者物價指數（CPI）年減0.5%，降幅較上月擴大0.3個百分點，創3年來新低；生產者物價指數（PPI）年減3%，降幅較上月擴大0.4個百分點。總體來看，中國經濟仍籠罩在「通縮」陰霾。

中國11月CPI由上月年減0.2%擴大至年減0.5%；今年1月至11月平均CPI較去年同期增加0.3%。月增率則從上月的負0.1%擴至負0.5%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，11月CPI有所下降，是受食品、能源價格波動下行等因素影響。而降幅擴大，主要是能源價格較去年同期由漲轉降，對CPI的下拉影響比上月增加0.19個百分點。

資料顯示，能源價格由上月上漲1.2%轉為下降1.3%。另外，食品價格年減4.2%，降幅略擴0.2個百分點。食品中，豬肉價格年減31.8%，降幅擴大1.7個百分點；雞蛋、食用油、牛羊肉、禽肉類和水產品價格降幅在1.1%至10.5%之間，降幅均有擴大。

PPI方面，中國11月PPI為年減3%，降幅較上月擴大0.4個百分點；今年1月至11月平均PPI較去年同期下降3.1%。月增率也從上月持平轉為下跌0.3%。

董莉娟表示，11月PPI月比從上月由平轉降、年比降幅擴大，是受國際油價回落、部分工業品市場需求偏弱等因素影響。

資料顯示，11月生產資料價格年減3.4%，影響PPI下降約2.61個百分點。其中，採掘工業價格下降7.3%，原物料工業價格下降3.2%，加工工業價格下降3.1%。

生活資料價格下降1.2%，影響PPI下降約0.35個百分點。其中，食品價格下降1.7%，衣著價格上漲0.1%，一般日用品價格上漲0.2%，耐用消費品價格下降2.2%。

中國11月生產者物價指數（PPI）年減3%，降幅較上月擴大0.4個百分點。（取材...
中國11月生產者物價指數（PPI）年減3%，降幅較上月擴大0.4個百分點。（取材自中國國家統計局網站）
中國11月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）年減降幅均擴大，陷入...
中國11月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）年減降幅均擴大，陷入通貨緊縮陰霾。（記者林宸誼／攝影）

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