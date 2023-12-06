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新加坡「準接班人」黃循財訪中 期待強經貿、金融合作

記者陳政錄／北京即時報導
今年5月16日時，新加坡副總理兼財政部長黃循財曾在北京人民大會堂，與中國國務院總理李強（右）見面，此次黃循財再度訪華期間，兩人也將舉行會面。(新華社)
今年5月16日時，新加坡副總理兼財政部長黃循財曾在北京人民大會堂，與中國國務院總理李強（右）見面，此次黃循財再度訪華期間，兩人也將舉行會面。(新華社)

新加坡總理李顯龍的「準接班人」，新加坡副總理兼財政部長黃循財昨（5日）起訪問中國四天，據新華社，黃循財6日先與中共中央財辦主任何立峰在北京舉行會見，並在會上表示，新方期待和中方加強經貿、金融等領域合作。訪華期間，黃循財還將與中國國務院總理李強會面，並和中國國務院副總理丁薛祥共同召開雙方合作會議。

據新華社，何立峰12月6日在北京會見黃循財，雙方就中新經貿合作、國際經濟金融情勢等議題交換看法。

何立峰表示，中新是全方位高品質的前瞻性夥伴關係，中方願和新方進一步加強發展策略對接，深化各領域高品質合作。

據中方發布，黃循財表示，新方期待和中方加強經貿、金融等領域合作，協助兩國關係持續向前發展。

在此之前，新加坡《聯合早報》報導，黃循財5日起訪問中國四天，期間將與李強會面，並與丁薛祥共同在天津主持召開新中雙邊合作聯合委員會會議。

這是繼五月中的上海和北京行後，黃循財今年第二次訪華，當時他也曾和李強會面。而後今年11月初，新加坡總理李顯龍宣布下屆國會大選前交棒，由黃循財出任人民行動黨秘書長。

新媒報導稱，新中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation，簡稱JCBC）會議，是兩國最高層級的年度雙邊合作機制，用以評估雙方務實合作，確定未來合作方向，這也是新冠疫情後，該會議首次在中國線下召開。

同時，黃循財和丁薛祥也將共同主持三個新中政府間合作項目，為中新蘇州工業園區、中新天津生態城，以及中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目的年度聯合協調理事會會議。另，在北京期間，除了李強、何立峰，黃循財也計畫與中國財政部長藍佛安會面。

新加坡 李強 國務院

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