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掌權10年 學者：習近平愈加強化極權制度

中央社台北4日電
中共總書記、中國國家主席習近平。(路透)
中共總書記、中國國家主席習近平。(路透)

經濟學者許成鋼今表示，中國經濟改革開放期間一度往分權式威權制演變，社會可容納有限的多元；中共總書記習近平掌權後，再重返極權制，強化控制、鞏固政權等目的大於經濟。

史丹福大學中國經濟與制度中心教授許成鋼今於台灣大學以「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」為講題演講，他於會中作出上述表示。

許成鋼表示，共產黨極權制特點包括黨控制國、黨統治社會的一切、不允許存在任何獨立於黨的組織、團體、財產；黨國持有或控制社會所有的財產、可暴力剝奪所有私有財產；所有個人包括黨幹部都喪失人權。

他提到，威權制不等於極權制，在威權制下，社會在產權、意識形態、政治上存在有限的多元，還有微弱的權力制衡，普遍理論認為，威權制會隨著經濟發展，逐漸過渡到民主憲政；從來沒有極權制過渡民主憲政的例子，因為極權制不允許任何威脅所在。

他指出，中國經濟改革開放期間一度朝分權式威權制演變，政治、人事由黨中央掌握，其他放權地方，地方自行決定資源如何配置，上級給下級目標，地方彼此競爭，各自努力提出條件拉攏台商、外資等，產生內部能動性，「只要你效忠中央就好了」。

習近平掌權10年改變了這個狀態。許成鋼指出，2013年以後，中共對於外界愈加敏感，強化社會各個面向控制，從稍加鬆散威權制重返極權制，權力收緊歸回黨中央，警戒任何可能動搖極權制因素，民企壯大發展，尤其引起中共擔憂，「預防和平演變、顏色革命比經濟更重要」。

許成鋼認為，極權制對於社會全面控制、非常暴力，在這樣的壓力下，這樣的制度何時會崩潰，實在很難判斷，如果經濟長期低迷，社會菁英階層有改變共識時，有可能是制度崩潰時；倘若軍隊分化，也有可能構成條件，「人們不能假設共產黨永遠能夠統治所有軍隊」。

中共 習近平 共產黨

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