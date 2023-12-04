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中國施策救經濟？許成鋼：中國關心的是政權非經濟

記者黃雅慧／台北即時報導
美國史丹佛大學中國經濟制度研究中心資深研究員許成鋼4日在台大發表題為「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」的專題演講。記者黃雅慧／攝影
美國史丹佛大學中國經濟制度研究中心資深研究員許成鋼4日在台大發表題為「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」的專題演講。記者黃雅慧／攝影

美國史丹佛大學中國經濟制度研究中心資深研究員許成鋼4日在台大國發所演講表示，現在中國經濟發生的問題是過去一系列措施積累下來的後果，中國經濟目前面臨金融危機跟財政危機風險，因此現下試圖採取某些手段挽回。而歸根究底，中共關心並不是經濟，而是「政權」，所以在具體行事上會優先考慮對政權的影響。

許成鋼發表題為「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」的專題演講。演講提及西方共產黨的制度基因來自於基督教，而「地方分權」是具有中國特色的共產極權制度。中共在推動改革的目的都指向著挽回極權。

許成鋼表示，要談當前中國經濟問題或可將時間拉遠到2019年，當時中國國內外民眾對於全球情勢判斷是「東升西降」，但當時香港發生抗爭事件，他觀察中國內部其實有兩種考慮：一是香港是國際唯一金融中心，為了經濟，要小心對待香港；二是為能在台灣問題上談一國兩制，所以一定要保持一國兩制。從上述兩考慮來看，對待香港問題應該是溫和處理，且香港的抗爭並未真正挑戰中共政權，因此沒有理由使用暴力，但實際上使用了。這代表中共在乎的是政權。

許成鋼在觀察中共極權制度時，也從習近平個人的狀態來思考。他說習近平有很強的願望，想要越來越收權，不依賴地方行政力量。不過，「他本人意願強，但這是他『低能』的表現」。他指出，習近平不懂中國離開地方政權便不能運作。習近平誤認自己力量夠大，誤認為國有資產能控制大局，誤認為能控制全球，這些都是錯誤判斷。

徐成鋼提及，中國政權遇到很強的消極抵抗，能到什麼程度不容易判斷。極權制度有權力控制、暴力殘酷等特點，而消極抵抗很難判斷走多遠。另外，政權的崩潰要仰賴社會共識的形成，特別是精英階層，因此很難判斷。

香港 中共 習近平

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