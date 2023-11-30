太懂統計耍小聰明？陝西地方遭點名追求政績造假數據

中國國家統計局近日對陝西省開展專案統計督察，結果顯示，有地區因過度追求數據排名，政績衝動和考核壓力，因此造假統計數據。(路透)

中國國家統計局今年7月底至8月初對陝西省開展了專案統計督察，並在29日向陝西省委、省政府回饋了專案統計督察意見。督察指出，有地區過度追求數據排名，政績衝動和考核壓力助推統計造假，顯見部分市縣黨政領導幹部尚未從「講政治的高度」深刻認識統計造假的極端危害性和防治統計造假的極端重要性、緊迫性。

據「統計微訊」微信 公眾號30日消息，督察認為，近年來，陝西省委、省政府認真落實中央有關統計改革的重要文件，推動統計監督與其他各類監督貫通協同，組織開展統計造假專案治理行動，統籌常規統計督察及中央審計調查發現重點問題改善，但統計工作仍存在一些問題。

一是有的市縣黨政領導幹部尚未從講政治的高度，深刻認識統計造假的極端危害性和防治統計造假的極端重要性、緊迫性，防治統計造假的思想共識尚未完全形成；

二是引導推動地方黨委政府和相關部門樹立和實踐正確政績觀方面尚嫌不足，有的地區過度追求數據排名，政績衝動和考核壓力助推統計造假；

三是有的地方縣級政府相關部門以調度經濟名義調度統計數據，存在干預統計報送問題；

四是統計造假專項治理行動成效還不夠明顯；

五是首輪統計督察反饋問題改善仍不到位，個別地區存在形式主義、無效改善問題。

督察組建議，應引導地方各級領導牢固「正確政績觀發展觀」，壓緊壓實防治統計造假責任；著力推動統計造假專案治理行動取得實效；並認真查處違紀違法問題。有關改善情況應在3個月內向統計局回饋，並向社會公開。

陝西省委書記趙一德表示，堅決徹底、舉一反三整改反饋問題，並結合主題教育 開展，涵養求真務實的工作作風。陝西省長趙剛則表示，對督察點出的問題，誠懇接受、照單全收、堅決執行。