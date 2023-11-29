提振經濟 中媒：習近平在上海視察調研

澎湃新聞報導，中國國家主席習近平11月28日至29日在上海市考察研究。（新華社）

據澎湃新聞報導，中國國家主席習近平 11月28日至29日在上海市考察研究。報導指出，習近平先後檢視上海期貨交易所、上海科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管理者之家，並了解上海增強國際金融中心競爭力、促進國際科技創新中心建設、保障性租賃住房建設等情況。

香港南華早報27日引述消息指出，中國國家主席習近平28日將前往上海期貨交易所及若干科技公司視察，暫定在上海停留三天。報導並指，上海本月初舉行了中國進口博覽會，今年也適逢上海自由貿易區成立十周年，習近平此時到訪，顯示他決心要恢復經濟成長的速度。

據報導，習近平將於28日赴上海進行為期三日的視察，這是他自2021年新冠疫情 爆發及2022年上海疫情封城數月以來，首次到訪這個中國商業重鎮。

報導引述多名消息人士稱，習近平本次到訪將視察上海期貨交易所及幾家科技公司，但未具體列出習將視察哪些公司。習的行程仍可能有變。

消息人士又表示，本來的計畫是習近平此前赴舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）時，到上海中途停留，但最終延遲上海行。鑑於西方多國與北京 脫鉤的擔憂正在加劇，習近平此行預料將鼓勵當地官員提振市場自由化，以促進及吸引更多跨境貿易和資本流通，藉此凸顯恢復經濟成長速度的決心。