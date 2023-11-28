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澳洲南海東海活動 中國：軍隊間小事處理不當恐升級

中央社雪梨28日綜合外電報導
中共中央對外聯絡部部長劉建超。（新華社資料圖片）
中共中央對外聯絡部部長劉建超。（新華社資料圖片）

中共中央對外聯絡部部長劉建超今天表示，中澳軍隊之間的小事倘若處理不當，有可能升級，損害兩國關係。他敦促澳洲通知北京當局澳洲海軍在南海和東海的動態。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上周表示，一艘中國軍艦在日本水域與一艘澳洲海軍艦艇互動時使用聲納，造成一名軍事潛水員受傷，這是一種危險行為。

在菲律賓和中國因南海爭議海域緊張升高之際，同一艘澳洲軍艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）25日首次在南海和菲律賓海軍聯合巡邏。

劉建超今天在雪梨表示，事件發生在中國與日本存有爭議的水域，他質疑澳洲海軍艦艇為何在那裡出現。

他否認中方傷害澳洲海軍人員，並呼籲雙方進行任何形式的預先磋商或通知，以防發生誤解。

劉建超說：「中澳軍隊之間的小事如果處理不當，有可能升級並損害兩國關係。」

他是在出席雪梨科技大學（University of Technology, Sydney）澳中關係研究所（Australia-China Relations Institute）主辦的活動時，回應現場提問時作了上述答覆。

劉建超表示，中方得到的訊息是澳方在那裡實際上是為了遏制中國，他敦促澳方在有關領域謹慎行事。

此外，劉建超表示，他希望澳洲能修正基於國家安全因素對中國投資的審查。

中企今年在澳洲的兩項稀土投資案遭澳洲外國投資審查委員會（Foreign Investment Review Board）擋下，同時澳洲尋求美國對澳洲稀土產業擴大投資。

澳洲 投資 稀土

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