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福州母子吃河豚中毒 兩人一度瀕臨死亡

記者賴錦宏／即時報導
福建醫科大學附設第一醫院日前搶救一對吃河豚中毒的母子。（圖／取自福州晚報）
福建醫科大學附設第一醫院日前搶救一對吃河豚中毒的母子。（圖／取自福州晚報）

南投傳出有民眾吃河豚導致1死8送醫。福州近日也發生一對母子吃河豚中毒，兩人一度瀕臨死亡。專家稱，河豚毒素結構穩定，高溫煮沸、日曬、醃製、火烤等烹調方式都難以破壞，而且0.5毫克就足以致命，且目前沒有特效藥。

據福州晚報報導，這對母子被親友先後送到該院後，很快就出現意識不清、呼吸衰竭、雙側瞳孔散大等危急狀況，醫院立即插管並以呼吸器輔助呼吸。兒子因食用量較大，甚至出現心跳驟停，經心肺復甦術等搶救後才恢復生命徵象。

在醫護人員密集搶救下，兩人最終逃過一劫，逐步恢復自主呼吸及意識，病情也逐漸改善。

中毒的林姓男子稱，他們家已經不是第一次吃河豚了。這次父母又買一條1斤左右的河豚，他吃了肉，母親喝了湯，父親沒吃。

「午餐後，我睡了1個多小時，醒來後覺得全身不對勁，整個頭面部和舌頭都發麻，手腳也開始發軟，沒辦法走路。我意識到是河豚出了問題，趕緊打親戚電話送我上醫院。」

林姓男子說，他母親在他去醫院後才出現類似症狀，之後也被送到醫院搶救。

福建醫科大學附屬第一醫院ICU主任林建東表示，河豚中毒潛伏期很短，短則10~30分鐘，長至3~6小時發病。若搶救不及時，中毒後最快10分鐘內死亡，遲者4~6小時死亡，死亡率超過30%。

福州晚報稱，進食有毒河豚後，河豚毒素首先會刺激局部胃腸道引起消化道症狀，被吸收入血後會迅速作用於周邊及中樞的神經末梢，佔領並阻斷神經細胞上的鈉通道，導致神經元無法傳達運動指令，使中毒者神經及肌肉癱瘓。

因此林建東提醒，不購買、不食用未經官方核准的農產品加工企業加工的河豚整魚，特別是不購買及食用野生河豚及其製品。

若食用，必須選擇正規的餐飲機構，由專業的、有資質人員進行加工。同時應避免大量、一次性食用較多的河豚魚肉。 食用後留意是否有口唇發麻、肢體無力等不適表現，一旦出現中毒症狀，有條件及時催吐，並緊急前往醫院救治。

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