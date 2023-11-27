中國第3艘軍艦「福建艦」 傳已展開電磁彈射測試

福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。圖為2022年6月17日上午，江南造船廠舉行福建艦下水命名儀式。（新華社）

美國之音報導，中國最新型航艦「福建艦」開始對其電磁彈射系統進行「靜載」發射測試，為下一步「海試」做準備。中國網路軍事頻道則預測，福建艦有機會在今年底前展開首次海試，並預計於2025年正式服役，屆時解放軍 將更有能力推遲或阻止美軍協防台灣。

美國「海軍新聞」（Naval News）指出，中國和西方社交媒體26日流傳的影片顯示，一個測試飛行器（俗稱「小紅車」）從福建艦的兩個前彈射器位置之一發射，隨後落入福建艦前方水域。報導稱，此前，一艘用於移動船體部件的大型駁船也從福建艦前方的繫泊位置移走，為測試讓路。

美國之音指出，這種電磁彈射測試稱為「靜載」（dead load）測試，對於所有配備彈射器的航空母艦都很常見。例如，最近在土倫的法國海軍航母「戴高樂」號在大修之後也曾進行過彈射測試。

中國網路軍事頻道「健談視界」指出，周末，有幸運的民航乘客拍到了福建艦「彈射小車」的場景。

文章稱，之所以要彈射「小車」，是為了測試航艦的電磁彈射系統。簡單來說，就是用一輛小車模擬艦載機—尤其是重量上，來測試航艦的電磁彈射系統是否正常，是否達到設計中的某些參數。

「這輛重達幾十噸的試驗車，被甲板上電磁彈射系統彈出後，會快速飛出甲板落入海面（所以能看到巨大的水花），而後會由拖船打撈送返航母，再次進行彈射測試。」

「健談視界」指出，周末網上流傳的影片顯示，福建艦是在造船廠的港口內進行的彈射系統測試。但電磁彈射器並不是此時才開始測試，在此之前肯定已在陸地上進行了各種測試。因此可以推測，福建艦在港池完成彈射小車之後的下一步，大概就要出海進行首次海試了。

「健談視界」預期，從時間點來看，福建艦的首次海試很大概率將在今年底前進行。

福建艦是中國第三艘航艦，也是第一艘配備電磁彈射裝置的航母，於2018年在上海江南造船廠開工建造。福建艦滿載排水量達8萬餘噸，長度約316米，約可搭載40架戰機，每小時航速達30至31浬。

2022年6月17日，福建艦下水命名儀式在江南造船廠舉行，預計2025年完成海試後正式服役。屆時擁有三艘航艦的中國，將更有能力推遲或阻止美軍協防台灣。