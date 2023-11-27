我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

中國第3艘軍艦「福建艦」 傳已展開電磁彈射測試

中國新聞組／即時報導
福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。圖為2022年6月17日上午，江南造船廠舉行福建艦下水命名儀式。（新華社）
福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。圖為2022年6月17日上午，江南造船廠舉行福建艦下水命名儀式。（新華社）

美國之音報導，中國最新型航艦「福建艦」開始對其電磁彈射系統進行「靜載」發射測試，為下一步「海試」做準備。中國網路軍事頻道則預測，福建艦有機會在今年底前展開首次海試，並預計於2025年正式服役，屆時解放軍將更有能力推遲或阻止美軍協防台灣。

美國「海軍新聞」（Naval News）指出，中國和西方社交媒體26日流傳的影片顯示，一個測試飛行器（俗稱「小紅車」）從福建艦的兩個前彈射器位置之一發射，隨後落入福建艦前方水域。報導稱，此前，一艘用於移動船體部件的大型駁船也從福建艦前方的繫泊位置移走，為測試讓路。

美國之音指出，這種電磁彈射測試稱為「靜載」（dead load）測試，對於所有配備彈射器的航空母艦都很常見。例如，最近在土倫的法國海軍航母「戴高樂」號在大修之後也曾進行過彈射測試。

中國網路軍事頻道「健談視界」指出，周末，有幸運的民航乘客拍到了福建艦「彈射小車」的場景。

文章稱，之所以要彈射「小車」，是為了測試航艦的電磁彈射系統。簡單來說，就是用一輛小車模擬艦載機—尤其是重量上，來測試航艦的電磁彈射系統是否正常，是否達到設計中的某些參數。

「這輛重達幾十噸的試驗車，被甲板上電磁彈射系統彈出後，會快速飛出甲板落入海面（所以能看到巨大的水花），而後會由拖船打撈送返航母，再次進行彈射測試。」

「健談視界」指出，周末網上流傳的影片顯示，福建艦是在造船廠的港口內進行的彈射系統測試。但電磁彈射器並不是此時才開始測試，在此之前肯定已在陸地上進行了各種測試。因此可以推測，福建艦在港池完成彈射小車之後的下一步，大概就要出海進行首次海試了。

「健談視界」預期，從時間點來看，福建艦的首次海試很大概率將在今年底前進行。

福建艦是中國第三艘航艦，也是第一艘配備電磁彈射裝置的航母，於2018年在上海江南造船廠開工建造。福建艦滿載排水量達8萬餘噸，長度約316米，約可搭載40架戰機，每小時航速達30至31浬。

2022年6月17日，福建艦下水命名儀式在江南造船廠舉行，預計2025年完成海試後正式服役。屆時擁有三艘航艦的中國，將更有能力推遲或阻止美軍協防台灣。

美國之音引述美國分析人士的看法指出，福建艦設計建造的目標是用於「後美國亞洲」的環境，直接挑戰美國的海軍力量。

網傳中國第三艘航艦福建艦，近日對其電磁彈射系統進行「靜載」發射測試，為下一步海試...
網傳中國第三艘航艦福建艦，近日對其電磁彈射系統進行「靜載」發射測試，為下一步海試做準備。（取材自Ｘ平台）

解放軍

上一則

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

延伸閱讀

路透：台灣國防部證實 澳洲軍艦23日通過台灣海峽

路透：台灣國防部證實 澳洲軍艦23日通過台灣海峽
一度離港…中自製「福建艦」海試腳步近

一度離港…中自製「福建艦」海試腳步近
福建建成海上風電機 單支葉片126公尺「全球最大」

福建建成海上風電機 單支葉片126公尺「全球最大」
金山慶退伍軍人節 免費參觀軍艦

金山慶退伍軍人節 免費參觀軍艦

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33

超人氣

更多 >
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項

20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項