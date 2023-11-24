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中國異議人士權平偷渡南韓獲緩刑 能否獲庇護仍未知

中央社／台北24日電
中國人權運動人士權平。（取材自X平台）
中國人權運動人士權平。（取材自X平台）

美國之音（VOA）今天報導，南韓法院23日裁定，中國異議人士權平因非法入境罪判監禁一年，緩刑兩年，這項判決結束他過去3個月在仁川的拘留，至於他未來能否獲庇護仍未可知。

報導說，權平友人、2018年曾號召反對中共領導人習近平的美國喬治亞大學博士生古懿指出，這個判決可說是韓國受限於北京壓力所致，並敦促韓國政府允許權平赴第3國申請庇護。

古懿說：「韓國法院的判決並不讓人完全放心。權平雖然暫時獲釋，但距離真正的自由還有距離。」

他表示：「本來根據韓國所簽署的『關於難民地位的公約』第31條規定，權平作為尋求庇護者，根本不應因為非法入境而受任何處罰，但韓國從一開始就遭到北京的巨大壓力。」

古懿說：「韓國既然難以履行自己所承諾的國際義務，我希望它能允許權平前往願意接受他的第三國。」

權平現年35歲，今年8月他騎乘1800cc的水上摩托車跨越黃海橫渡300公里，從中國駛抵韓國尋求庇護，當時他攜帶救生衣、望遠鏡、指南針和頭盔，拖著5桶燃料。

權平曾穿著嘲諷「習特勒、習包子、大撒幣」的T恤表達抗議，遭中國當局以「煽動顛覆國家政權」罪判刑18個月，出獄後被限制出境。

權平的父親在法院判決前對英國「衛報」（The Guardian）表示，權平若是被遣返回中國恐難逃一死，懇請韓國政府「給他一條活路」。

權平上個月初步聆訊告訴法官：「我沒有秘密進入韓國以破壞建築物或違反法律。我在中國被判刑後，我生活沒有自由，無法正常離開這個國家。」

報導說，韓國每年只提供少數難民庇護。過去20年，韓國只接收不到4000名尋求庇護者，其中大部分來自葉門和敘利亞。

庇護 北京 非法入境

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