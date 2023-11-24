吳亦凡二審維持原判 母親發長文：依然會為兒子申訴

吳亦凡。（取材自微博）

中國男星吳亦凡 去年7月因為涉嫌性侵 未成年少女，遭到北京 警方逮捕，關押看守所多月後，6月10日案件正式開庭審理，不過不公開審理情況，去年11月公開一審判決，數罪併罰總共遭判13年有期徒刑，附加驅逐出境，近期因為舉發者都美竹被身邊寫手爆料，稱女方明明當時跟吳亦凡發生關係後還炫耀，甚至指對方那話兒不小，和後來「吳籤」的說法自相矛盾，如今二審判決出爐，吳亦凡強姦、聚眾淫亂案二審法院仍維持原判，裁定駁回上訴。

二審判決過後，吳亦凡其中一個品牌官方微博隨即貼出吳媽媽的長文，，稱「我是吳亦凡母親，我相信中國法律，即便二審結束，我依然會為兒子申訴。」

吳母稱吳亦凡案件的三個受害者包括都美竹，沒有未成年，她們都曾向他人炫耀與吳亦凡發生關係，甚至其中一名女性還跟吳亦凡交往了兩個月，吳亦凡為她包了一座島共度一個星期。

吳母質疑案件審理過程，女受害者有被逼供，「所有招數盡用的情況下，女孩哭哭啼啼改口說強姦」。吳母質問，孩子肯定有錯，但真的如此罪惡滔天嗎？