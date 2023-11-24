我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

以色列防長：停火4天只是暫時 至少還要再打2個月

吳亦凡二審維持原判 母親發長文：依然會為兒子申訴

世界新聞網／輯
吳亦凡。（取材自微博）
吳亦凡。（取材自微博）

中國男星吳亦凡去年7月因為涉嫌性侵未成年少女，遭到北京警方逮捕，關押看守所多月後，6月10日案件正式開庭審理，不過不公開審理情況，去年11月公開一審判決，數罪併罰總共遭判13年有期徒刑，附加驅逐出境，近期因為舉發者都美竹被身邊寫手爆料，稱女方明明當時跟吳亦凡發生關係後還炫耀，甚至指對方那話兒不小，和後來「吳籤」的說法自相矛盾，如今二審判決出爐，吳亦凡強姦、聚眾淫亂案二審法院仍維持原判，裁定駁回上訴。

二審判決過後，吳亦凡其中一個品牌官方微博隨即貼出吳媽媽的長文，，稱「我是吳亦凡母親，我相信中國法律，即便二審結束，我依然會為兒子申訴。」

吳母稱吳亦凡案件的三個受害者包括都美竹，沒有未成年，她們都曾向他人炫耀與吳亦凡發生關係，甚至其中一名女性還跟吳亦凡交往了兩個月，吳亦凡為她包了一座島共度一個星期。

吳母質疑案件審理過程，女受害者有被逼供，「所有招數盡用的情況下，女孩哭哭啼啼改口說強姦」。吳母質問，孩子肯定有錯，但真的如此罪惡滔天嗎？

都美竹24日發文稱自己兩年半來持續遭受吳亦凡粉絲的網路暴力，「無論任何時候都要相信我們國家的法律，我也會一直堅守本心，希望未來在有能力的情況下可以幫助更多人。」

吳亦凡母親發長文。（取材自微博）
吳亦凡母親發長文。（取材自微博）

吳亦凡 北京 性侵

上一則

非官方數據顯示 中國就業市場嚴重疲軟、無復甦跡象

延伸閱讀

都美竹寫手爆料不影響 吳亦凡二審維持13年徒刑

都美竹寫手爆料不影響 吳亦凡二審維持13年徒刑
27人遭染指、最小10歲 台警官專淫少年還錄像 二審下場曝光

27人遭染指、最小10歲 台警官專淫少年還錄像 二審下場曝光
吳亦凡性侵案 寫手：都美竹說謊 一手捏造8假受害人

吳亦凡性侵案 寫手：都美竹說謊 一手捏造8假受害人
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選