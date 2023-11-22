我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯資深官員：23日上午10時開始跟以色列休戰

奧特曼將復職 桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

鼓勵陷入困境的中年人？中國學者：46歲人生幸福剛開始

中國新聞組／即時報導
「上有父母，下有兒女」，加上三年疫情後經濟走緩、失業率上升，讓許多中國中年人感嘆：「人到中年，真的好難」。（美聯社）
「上有父母，下有兒女」，加上三年疫情後經濟走緩、失業率上升，讓許多中國中年人感嘆：「人到中年，真的好難」。（美聯社）

這幾年，中國網上充斥著「人到中年，真的好難」之類的文章，而隨著疫後失業率升高，早前更傳出中國一、二線城市湧現一批「在星巴克假裝上班的中年人」。不過，中歐國際工商學院管理學教授趙浩指出，「研究發現：46歲，人生幸福才剛剛開始！」

趙浩在上海第一財經發表的這篇文章稱，《經濟學人》2010年就曾發表過一篇名為「生命的U形彎曲」的文章，描述人們在中年之後會變得更加幸福這個普遍現象。

文章引用多個社會調查，論述人從青年時期到中年，幸福感是逐漸惡化的，這種損失會延續到被普遍稱為「中年危機」的低谷。然而，中年之後，他們會贏得一件寶貴的東西：幸福。

作者說，即使去掉手頭現金、就業狀況和子女數量的影響，U形彎曲依然存在。全球各國人口平均算起來，美好人生從46歲才開始。

趙浩表示，從心理學角度看，年齡會給人帶來四類影響。第一類是損失，從青年到中年，人會失去一些寶貴的東西，如體能、外貌、冒險精神，還有流體智力（例如速記能力），這些當然會讓人產生焦慮。

第二類影響是成長，成長和後面兩類影響都可以在一定程度上抵消損失機制的負面影響。人成熟後會收獲珍貴的晶體智力（比如閱歷和智慧），有助於我們更好地處理問題和挑戰，也讓我們更加珍惜生活和事業中的美好時刻。

第三類是重組，我們會對生活目標重新排序。因為老年人知道自己離死亡越來越近，所以會更好地活在當下。他們也不再較勁和他人爭個輸贏，而更多通過幫助和給予來收獲他人的感激和尊重。

第四類是轉換，中老年人嘗盡人生百味後，心態和情緒會有重大調整。他們自我調控情緒的能力會增強，情緒變得穩定，很少大喜大悲。即使面對重大打擊，也能淡然處之，而不會深陷憤怒或者悲傷而無法自拔。

趙浩認為，這些收獲都有利於年長創業者保持心理健康。他並舉例稱，過去兩年，中國教培行業普遍倒閉跑路，俞敏洪卻能穩妥關停新東方的中小學生教培主業，捐贈桌椅，再次創業做好直播帶貨業務。同樣的逆境，他能打出一手好牌，就能看出一個年長創業者的人生智慧和情緒穩定性。

趙浩說，「生命並不是從陽光明媚的高地向死亡之谷的漫長緩慢衰退。相反，它是一個U形彎道。在40多歲的時候，你才走過人生旅途的一半」；「上點歲數的人更容易體驗到幸福，而中歐很多學員年齡在40-50歲之間，應該對這一前景感到鼓舞，因為人生最難的時刻，很可能已經，或者即將熬過來了，別放棄。」

星巴克 重組 就業

上一則

父誇學渣兒「能吃能睡必能成功」 網讚：理想爸爸

延伸閱讀

報導違規傾倒垃圾 女記者遭電話轟炸、辱罵 媒體官微討公道

報導違規傾倒垃圾 女記者遭電話轟炸、辱罵 媒體官微討公道
英媒：投資家認為中國經濟崛起正在逆轉

英媒：投資家認為中國經濟崛起正在逆轉
徵排隊者智商稅？諷餐飲現象

徵排隊者智商稅？諷餐飲現象
傳加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

傳加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38

超人氣

更多 >
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職