榮耀董事長要換人了 推動上市進程？

原深圳水務董事長吳暉，已於上月加入榮耀，將擔任董事長一職。（深圳水務官網）

脫離華為 三年後，榮耀或許將迎來一位新的董事長。市場傳出，原深圳水務董事長吳暉，已於上月加入榮耀，將擔任董事長一職；而原榮耀董事長萬飆則改任副董事長。

有觀點認為，吳暉加入榮耀或許是為了推動榮耀快速上市。

華爾街見聞報導，深圳水務與榮耀均屬於深圳國資委旗下企業。從工商信息來看，榮耀管理層信息暫未有變更，法人代表和董事長均仍為萬飆，但吳暉已於11月16日卸任了深圳水務的法人代表及董事長。

現年52歲的吳暉是湖北黃岡人，1996年武漢大學哲學碩士畢業後進入政府單位工作，曾在深圳市委辦公廳工作近11年，後調任湖北省政府、咸寧市政府工作。2021年4月重返深圳，擔任深圳環境水務集團董事長、深圳水務董事長。

榮耀先前多次傳出過擬借殼上市的消息。去年12月，榮耀方面雖然予以否認，但一批傳聞可能被借殼的公司，例如深城交、深紡織A、*ST日海、華昌達、波導股份等，都經歷了一波股價「雲霄飛車」。

中國手機品牌廠商上市的其實並不多，目前也就只有小米，榮耀上市因此備受關注。

受到美國制裁壓力的華為3年前被迫剝離榮耀，出售給深圳智信，華為不再持有榮耀的任何股份。深圳智信是由深圳市智慧城市科技發展集團與30多家榮耀手機的代理商、經銷商聯合投資成立，背後的實際控制人為深圳國資委。

之後，就多次有消息傳出，榮耀與相關收購主體存在對賭協定，榮耀需要在獨立3年後實現公司上市。對此榮耀並無正面回應。

去年，榮耀宣布完成了新一輪戰略融資 ，新增京東方等6個股東。在此背景下，榮耀目前已然構建了多元化股權結構。不過從公開信息來看，此輪融資之後，榮耀各股東的具體持股比例並未公開。

11月16日，榮耀獨立3周年之際，CEO 趙明再次被問及上市事宜，他稱：「不斷地讓榮耀更加公開透明，讓榮耀的資本多元化，是公司各個股東所期望的事情。作為CEO來講，我需要做好本職工作，更好地支持股東和董事會在這方面的戰略。」